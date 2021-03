Sol Pérez al descubierto: reveló su jurado favorito de MasterChef y el trauma con una mascota de la infancia

Sol Pérez se encontraba en diálogo con el programa Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) cuando terminó confesando todo lo que siente y piensa del jurado de MasterChef Celebrity 2. A pesar de estar muy feliz siendo parte del reality culinario, sus ideas sobre Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular son claras, sobre todo el miedo que infunden y el papel que toman frente a las cámaras.

“ Son más protagonistas que los protagonistas ”, explicó la rubia, ya experimentada en ser el centro de la cámara, “porque tomaron un lugar, la gente los respeta y lo que ellos dicen es palabra santa. Imponen un respeto que no sucede tal vez en otros programas”, terminó diciendo sobre ellos.

“Vos te parás adelante de esos tres tipos y te juro que tenés cinco años. Es la autoridad máxima”, dijo sobre las sensaciones que se experimentan estando frente a la mesa evaluadora. Luego hizo una graciosa comparación: “Es como cuando sabías que te la habías mandado, te llamaban en el colegio y era el director. Vos en tu cabeza te hacías la idea de que era lo máximo. Eso pasa con ellos tres”.

Al final, hasta terminó confesando cuál era su preferido del trío: “Cuando hicimos con Fer Carlos la tortita, Betular no me dijo que llevaba gelatina, me lo dijo tarde. Ahí me divorcié y dejó de ser mi preferido. Ahora pasaron un montón de cosas y van a ver por qué me enamoré de Donato, que me ayudó en un montón de cosas”.

La anécdota con las ranas en MasterChef Celebrity 2

En la “Noche de las ranas” todo era un ida y vuelta (y desesperación) en las cocinas del reality, quejas a los jurados y malentendidos por los nervios. “No aguanto más”, dijo Sol en un momento de desesperación. La ex chica del clima recordó en vivo a una antigua mascota que apreciaba, su sapo “Croqui”, y un trauma de la infancia le impedía “sacarle las gambas a Croqui”, como explicó.

La periodista contó que, por accidente, su abuela le cortó las piernas a su sapo. “Vinimos del colegio y preguntamos dónde estaba ‘Croqui’ y nos dijeron que le habían cortado las piernas y murió”, dijo sorprendiendo al jurado.