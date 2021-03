Confesión abrupta: Elba Rodríguez dice que ninguno de los nuevos cocineros la emociona

Elba Rodríguez no es palabra menor en lo que MasterChef Celebrity Argentina se refiere. Como primer ganadora, que llevó alegría a su casa con su trofeo y hasta pudo llevarse el gran premio por sus habilidades frente a las hornallas, la participante de antaño confesó que no hay mucho que la emocione en esta segunda temporada. Al menos así lo dijo en diálogo en Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

“En la primera edición del Celebrity me sentía más eufórica, nostálgica, más enganchada con mi familia viendo. Y ahora es más relajado, no estamos mirando minuto a minuto esperando a que arranque. Yo a esta altura, en la primera temporada ya tenía favoritos. Ahora me pasa que no me engancho con ninguno, no tengo por quién hinchar”, dijo comparando su paso por el programa y l a nueva edición de famosos.

La ganadora recibiendo el premio junto a Donato, Christophe Krywonis y Martitegui.

“Tal vez necesito más tiempo. Los jurados son brillantes y se nota que algunos participantes van evolucionando , pero me costó sentir empatía o afinidad por alguien. Tiempo al tiempo, recién está arrancando, pasaron muy pocos días”, se excusó, dando tal vez una razón a su desinterés.

Aunque debió resaltar que la primer temporada de famosos tuvo un toque especial: “Al igual que en la temporada que estuve yo, la primera es más cautivante, es lo nuevo. Encima fue en plena pandemia, que influyó muchísimo. Y las personalidades de los personajes también. El reality es sobre lo que uno cocina y el carisma de cada participante influye también”. Hasta elogió al elenco, querido por muchos argentinos en 2020, diciendo que “estaban Vicky Xipolitakis, Claudia Villafañe, El Polaco, todos personajes que tenían sus matices y le daban algo especial al show. Y quizás ahora está más tranqui en ese sentido”.

Sobre los jurados, eslabones flojos y sus favoritos

“Hay varios a los que veo flojos: se vio que La Chepi tuvo dificultades, Gastón Dalmau también. Pero tiempo al tiempo, que vayan agarrando ritmo a la cocina y después van a deslumbrar”, comenzó diciendo mientars se iba refiriendo a muchos de los participantes. “Los desafíos del reality se caracterizan por ser muy creativos, así que para mí es cuestión de que en los próximos capítulos veamos algo bien power y se vayan despertando todos”, dijo más emocionada.

Aunque en su edición el jurado tenía a Christophe Krywonis, confesó que el nuevo plantel “le encanta”: Yo estoy enamoradísima de ellos, porque no solamente está esto de las devoluciones, que obviamente es su rol, sino que no se quedaron atrás, ¿viste? Porque los participantes, al ser famosos, tienen un brillo propio a la hora de estar delante de una cámara. Y los jurados también, van buscando su lugar y se van liberando”.

Su favorito quedó escondido tras puras palabras de elogios. “Es una persona que dijo que quiere ser el mejor, y está bueno creérsela, en cierto modo. La actitud es fundamental para cocinar buenos platos”, dijo y a quien se refería era nada más y nada menos que Alex Caniggia. “Él demostraba otra personalidad, como alguien totalmente soberbio, quizás sobrante, o que iba a tener poco cuidado con el tratamiento de la materia prima”, explicó sobre su primera impresión, que terminó cambiando por favoritismo.