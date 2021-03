Internas de MasterChef: una participante excluida de WhatsApp y Fernando Carlos confesó la competencia que se respira

Cuando estaba de visita en Cortá por Lozano, Fernando Carlos dejó los trapos al aire sobre lo que pasa cuando las cámaras de MasterChef Celebrity están apagadas. Desde lo que pasa entre Claudia Fontán, al grupo paralelo y actitudes antes de salir al aire, internas que incluyen hasta codazos para salir primeros.

“Hay lío con una isla porque uno acusa que no hay gas, sale mal. Para prender hay que presionar y dentro del apuro se apaga. A mi me tocó y me anduvo perfecto. Hay pelea en el orden de salida, no codazos, para salir primeros y tener lugar de privilegio”, comenzó diciendo el periodista. Aunque luego aclaró que “malos compañeros no hay, son solidarios”.

Luego, en el piso le mostraron uan foto donde puede verse a Juanse dormido sobre la mesada. “En esa foto, supuestamente se quedó dormido sobre la isla. No llegué a constatar. La sacó un compañero desde el balcón”, explicó.

“Yo lo quiero mucho a Juanse y es difícil de defender esa imagen, pero a lo mejor estaba pensando o deseando algo con esa postura así, recostado. Recordemos que antes al loco ya lo habían retado por sentarse sobre la mesada”, dijo excusando a sus dos compañeros, con los que evidentemente tiene buena onda.

El participante de MasterChef también dio una primicia inédita (a confirmar): “Entre la Gunda y El Loco hay miradas. Cuando salgo de la radio, ella entra y un martes hubo un auto de alta gama del cual ella se bajó rápidamente. Me puedo equivocar, pero me parece que era el auto de él”.

El grupo de chat paralelo y la famosa por la que lo armaron

Fue en ese momento que Vero Lozano le reveló, con música de suspenso acompañando, que había un grupo paralelo en le que parece que el periodista deportivo no está incluido. “Paraleles” es el nombre que llevan.

Fernando se dio cuenta de que no era parte cuando le mostraron una foto que no conocía. “Esa foto es la primera vez que la veo, no integro el grupo y pediría explicaciones, por su parte”, dijo sobre lo que la conductora le mostraba. “Este no es el chat oficial. Se mandan fotos subidas de tono, creo que lo cargan a Cae… . En el “paraleles” no puedo mostrar qué hay o quiénes, pero es terrible”, dijo Lozano.

“Paraleles” surgió en realidad después del encontronazo de Dani La Chepi y Sol Pérez. En uno de los episodios anteriores, la influencer acusó a la ex chica del clima no solo de competitiva, sino de mala compañera cuando dijo: “Yo creo que si le pido que me ayude con un ingrediente se va a hacer la que no me escucha”.

Luego de lo dicho, que Sol decidió pasar por alto aunque dejó de seguir a su colega por redes sociales, algunos de sus compañeros se solidarizaron y armaron un grupo donde no incluyeron a La Chepi. Quienes lo integran serían Gastón Dalmau, Cande Vetrano y Andrea Rincón.