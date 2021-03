¿Creías conocerla? El show de Dani La Chepi que impactó por sus chistes subidos de tono

Daniela Viaggiamari (41), más conocida como Dani La Chepi , es una de las participantes que destaca cada noche en “Masterchef Celebrity” (Telefe). Si bien es una estrella en las redes sociales, incluso con incursiones en la música, la influencer ha realizado shows en teatro con mucho éxito.

Algunos de estos aspectos son desconocidos para buen parte de la audiencia de “Masterchef Celebrity”, en especial, aquella que solamente se guía estrictamente por las figuras de los productos televisivos.

Dani La Chepi en Masterchef

Antes de la pandemia, Dani La Chepi había girado por teatros con su show “Ella”, un espectáculo humorístico musical en el que, a través de su propia mirada y la de los personajes, hizo un recorrido por su vida, sus hilarantes situaciones con famosos y sus insólitas experiencias en la cotidianidad, incluyendo a su hija Isa, protagonista de varios de sus videos en Instagram ( @danilachepi ).

Quienes la tengan en su rol familiar, pues se llevarán alguna sorpresa al escuchar su monólogo.

Dani La Chepi y el piropo hot a Luciano Castro

En el espectáculo de stand up, Dani La Chepi recordó una experiencia artística en un restaurante de tipo tradicional, en el conurbano bonaerense, donde los mozos estaban vestidos como gauchos.

En relación a la decoración del lugar, la humorista rememoró, no tan sutil, lo que pasó con el actor Luciano Castro , a quien le filtraron fotos íntimas en diciembre de 2019.

“Te vas chocando con las longanizas, con las Luciano Castro. Y lo aplauden, qué m... son. Y después sale la foto de la teta y ay qué p..., qué p..., sale la ch..., qué ch..., qué ch... Pero quién pudiera una así al lado de la mesita de luz. Te agarra hambre a la madrugada y...”, expresó la comediante.

En ese lugar, Dani La Chepi tuvo que cantar, pero el público no estaba en silencio y sufrió varias interrupciones.

Una “enseñanza” de vida

Dani La Chepi también contó lo difícil que fue alcanzar la fama y tener oportunidades masiva. “No me llamó nunca más en la vida, pero cuando no va, no va”, recordó sobre un episodio con Cacho Castaña .

Pero a ella no lo frustró y siguió adelante: “Hay que esperar el momento justo. Yo lo aprendí de mi viejo. ‘Mema’ me decía mi viejo porque yo tomé la mema hasta los 18. Golosa... Me decía que tenés que esperar el momento justo porque sino te frustrás.

“Alberto me dejó esta hermosa frase (con sarcasmo): Es al pedo empujar, cuando la j... es corta”, reveló la actriz, lo que desató risas del público.