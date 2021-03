Alex Caniggia quiere ser presidente de la Argentina y reveló cuál sería su estrategia

Alex Caniggia la está rompiendo en “Masterchef celebrity 2″, todas las noches cocina platos ganadores de medallas de oro y plata y en cada emisión del reality nos muestra un poquito más de su personalidad divertida e ingeniosa. A pesar de su gusto por la músico y lo artístico , el joven dio a conocer su sueño de ser el Presidente de los argentinos.

El domingo participó de “Minuto para ganar” y fue allí que confió su deseo de estar en la política. El excéntrico hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul, con seguridad, afirmó: “Voy a serlo. No sé si ahora, pero en unos años seguro. Cuando no me vean más en televisión es porque estoy para postularme”.

Sorprendidos por la declaración, Marley y Vicky Xipolitakis siguieron indagando sobre su proyecto de gobierno: “ Va a ser por un país sin barats ”.

“Tienen que haber caras nuevas, gente joven”, planteó y sobre cómo sería su asunción, en caso de ganar, sumó: “No voy a llegar en auto, llego en caballo. ¿Qué presidente llega en caballo? Llegan en helicóptero ahora. ¡Noo! Caballo”.

“¿Cómo vas a estar vestido?”, le preguntó el conductor y él respondió: “Con ropa de gladiador. Los policías ya no van a estar más vestidos de policía. Como un gladiador, con espada. Te mandas alguna… espadazo en la cola. Te mandás otra, te cortamos un brazo. ¡Así el país se pone bien seguro!”.