Carmen Barbieri habló sobre su internación por Covid-19 y reveló que sufrió alucinaciones

Tras su eliminación en “Masterchef Celebrity 2″, Carmen Barbieri estuvo invitada en “PH: Podemos Hablar”, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe. Allí la capocómica habló de distintos aspectos de su vida y estuvo al borde del llanto al revivir el crudo momento que atravesó este año cuando estuvo 20 días en coma a causa de las complicaciones en su cuadro de coronavirus.

“Estuve en una habitación plateada con una japonesa que me decía que era mi nueva amiga”, arrancó la actriz, para sorpresa de todos. “Pensé que eso era la muerte y yo quería seguir viva. Las enfermeras me decían que no moviera la cabeza Carmen porque me sacaba el tubo del respirador. Pero en realidad todo el tiempo le decía que no a la japonesa, que no me quería morir, que quería volver a la vida”, continuó Carmen.

“¿Por qué crees que saliste?” preguntó el conductor. La artista destacó los factores que lograron su recuperación: “Creo en Dios, en los médicos del cielo, la gente que ha rezado por mí, la que no conozco y la que conozco, y también por los médicos terrenales. Pero yo le puse mucha fuerza por Fede Bal. Él estaba desesperado. Había perdido el padre, había tenido cáncer, ahora se le iba la madre, era mucho. Yo dije ‘dejame un tiempo más’ y acá estoy. Fue un año y medio duro”.

Esta anécdota estuvo precedida por la consigna de la sección el punto de encuentro, cuando Andy pidió que avancen los que tuvieron que superar perdidas reciente. En ese momento Carmen habló de la seguidilla de pérdidas que sufrió en un lapso muy corto de tiempo: “Pasó todo, fue un palo detrás de otro. Se murió mi mamá, sus perritos, después se enfermó Santiago Bal, se muere y al toque está la pandemia. Santiago se murió en mis brazos porque no estaba la pandemia. Después se enferma Federico de un cáncer muy difícil porque no se podía operar, tenía que reducirlo y, si no lo hacía, era boleta. Era todo pegadito”, recordó Barbieri.