Juanse reveló el fuerte cruce que tuvo con Mick Jagger: “Le dije ‘te voy a matar’”

Desde que participa en el reality de cocina “Master chef Celebrity 2″, la carrera de Juanse ha trascendido lo estrictamente musical y ahora es invitado a programas masivos donde muestra distintas facetas de su personalidad, así como sorprende con desopilantes anécdotas, como la de su pelea con Mick Jagger: “¡Se armó una!”.

Este Sábado fue invitado del programa PH: Podemos Hablar, junto a otras figuras como Carmen Barbieri, su compañera del certamen de cocina, la modelo Sofía Zámolo y los humoristas Martín Campi Campilongo y Roberto Moldavsky. Allí, el conductor Andy Kusnetzoff pidió a los visitantes que avancen al punto de encuentro los que habían conocido a sus ídolos y todos los participantes avanzaron.

Cuando llegó el momento de Juanse, emocionó contando que pudo conocer a su ídolo Luis Alberto Spinetta, con quien trabó una fuerte amistad. Luego, ante la curiosidad del conductor, que le sorprendió que el invitado no haya mencionado a los Rolling Stones, el artista habló de su buena relación con el guitarrista Keith Richards y del primer manager de los británicos, Andrew Loog Oldham, que también fue productor de algunos discos los Ratones Paranoicos. Andy fue más allá y preguntó por una situación particular con uno de los miembros de la banda: “¿Es verdad que Jagger preguntó por tu mujer?”.

“No hablemos de eso”, respondió el músico, aunque terminó detallando la situación vivida en Buenos Aires, cuando la banda británica se hospedó en el mismo hotel en el que estaba Juanse y su pareja, Julie. “Estaba mi mujer con una amiga y cae este muerto. La vio a Julie y se saludaron. Mick dio media vuelta y se fue directo a recepción para averiguar en qué habitación estaba la mujer que acababa de saludar”.

El artista contó que se encontraba acostado junto a su pareja y de la nada sonó el teléfono. Juanse atendió y del otro lado habló Mick Jagger: “Hello, ¿is Julie there?” (“Hola, ¿está Julie ahí?”), imitó Juanse con un acento particular. “Is the Rolling Stone’s singer” (“Soy el cantante de los Rolling Stones”), se presentó Jagger. “Te voy a matar” contestó furioso el músico argentino, que salió de la habitación mientras su pareja lo frenaba

.

Finalmente, la situación se tranquilizó y llegó a buen puerto: “Se dio cuenta, nos llamó y fuimos los dos a estar un rato con él”, explicó el participante de Masterchef. “¿Se te pasó?”, preguntó Andy, y la respuesta sorprendió a todos los presentes. “A mí se me pasó, pero a él, no. El se enojó”, señaló el cantante. “Lo peor de todo es que, como yo me había hecho un poco amigo de Richards, se armó el club de Richards versus el otro monstruo”, culminó entre risas el relato.