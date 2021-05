“Masterchef Celebrity 2”: Carmén Barbieri quedó fuera de competencia y tuvo una emocionante despedida

A esta gala del domingo llegaron Gastón Dalmau, Alex Caniggia, Juanse, Carmen Barbieri y Dani “La Chepi” para enfrentarse por continuar en la competencia una semana más. Finalmente fue Barbieri quien se convirtió en la eliminada número 11 del reality de cocina “Masterchef Celebrity 2”.

El desafío de esta gala era cocinar pescados de río y todos los famosos recibieron al azar distintas especies que tenían que preparar, junto a otros ingredientes para acompañar. Con el avance del tiempo, se les proporcionó otra caja que contenía pomelo, limón, un rallador y otros ingredientes para condimentar. Obligatoriamente, todos tenían que usar al menos dos de esos ingredientes y el rallador.

Una vez finalizada las preparaciones y ya con la devolución del jurado realizada, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis coincidieron que hubo un buen nivel, pero que fueron dos platos los que: ”Si no evolucionaste hasta acá, ya sabés lo que va a pasar” sentenció Martitegui.

“Un error en Masterchef puede ser garrafal”, dijo Dani “La Chepi” a cámara, quizás sabiendo que podría ser una de las más complicadas.

Dani "La Chepi" y Carmen Barbieri presentaron los peores platos en la gala de eliminación .

La decisión estuvo peleada, precisamente por la mismísima Chepi y Carmén Barbieri, quien recibió el veredicto y debió abandonar la cocina de Telefe.

Carmen no participó de todo el certamen a causa de las complicaciones que se le presentaron luego de tener Covid-19 y esto le significó una internación en terapia intensiva. Su lugar, fue ocupado provisoriamente por su hijo, Fede Bal.

“Estar en este programa me hizo volver a ser yo, fue el remedio que me faltaba para superar el trance que pasé. Me esperaron que me recuperara y me tuvieron paciencia con los paltos que presenté, estoy feliz de haber pasado por este programa” dijo una emocionada Carmen.

Por otra parte, los mejores platos fueron los de Juanse y Gastón Dalmau: “Lo que hicieron hoy los dos es un gran paso en su carrera como cocineros, nos emocionaron”.

Los participantes que siguen en carrera son Alexander Caniggia, Candela Vetrano, Claudia Fontán, Dani La Chepi, Gastón Dalmau, Georgina Barbarossa, Juanse, María O’Donnell y Sol Pérez.