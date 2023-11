Cande Tinelli posó con un top escotado y dejó sin palabras con su pose

Candelaria Tinelli compartió una foto íntima y un video en su cuenta de Instagram, donde se la ve luciendo un top negro escotado, mostrando su espalda y combinándolo con un jean mientras posa sentada en una mesada.

En el video, Coti, su pareja, la sorprende en medio de uno de sus shows, agregando una atmósfera íntima a las instantáneas.

Body negro y mucha piel: Cande Tinelli enamoró con un outfit rockero

Coti Sorokin le pidió casamiento a Cande Tinelli.

En su emotiva publicación, expresó su gratitud por una noche especial y única, destacando la importancia de los momentos sencillos y la felicidad hallada en las pequeñas cosas de la vida. Candelaria reflexionó sobre el amor y la calidez de su hermana, además de valorar la presencia de aquellos que comparten sus alegrías, transmitiendo una sensación de agradecimiento por estos momentos tan especiales.

‘La verdad, no necesito nada más. La felicidad la encontré en la simpleza, en la paz. En el calor de mi amor, en un abrazo de mi hermana, en mi ropa llena de pelos blancos, estando rodeada de gente que te quiere ver bien y festeja tus alegrías’, compartió con sus seguidores en su conmovedor mensaje.

‘Soy una afortunada, GRACIAS’, expresó, y cerró su mensaje deseando una ‘Buena semana a sus seguidores.

El cambio físico de Cande Tinelli por sus cirugías

La primera de las cirugías que se habría hecho fue la rinoplastía, pero no solo quedó en esa. Un tiempo después vinieron los labios.

Además, la joven se rellenó los labios hasta que le quedara parecida a la de su padre. También se retoca las pestañas y tiene las cejas tatuadas. La influencer contó que intervino sus pechos.

Todo eso hace que su cara hoy sea otra, pese al paso de los años. Además, que gran parte de cuerpo está tatuado, incluido el cuello y el rostro.

Cande Tinelli y su increíble transformación con el paso de los años.

“Me operé. Me hice una rinoplastía correccional y estética. No me voy a hacer la boluda. Me chup* un huevo si alguien me ve en la calle ando con esto porque no me puedo quedar encerrada en mi casa porque me desespero”, reveló en sus redes en su momento.

“Qué poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas. Sí, tengo siliconas, no son plástico. Me operé la nariz, no tiene plástico, y en la boca obvio que me pongo relleno con el capo de Duilio (en referencia al cirujano Duilio Cortella), pero no es plástico tampoco”, disparó en redes.

