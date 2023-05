Cande Tinelli se sinceró sobre su pelea contra la bulimia luego de que la criticaron por su físico

Cande Tinelli se diferencia de sus hermanos por ser de la más extrovertida, sobre todo en las redes sociales donde no tiene filtro a la hora de hablar o de opinar de diferentes temas. La hija de Marcelo Tinelli tiene 4 millones y medio de seguidores con quienes comparte todo tipo de contenido y se destaca por su sinceridad.

Al ser la que más se expone en redes, también debe hacerle frente al “hate” o a las críticas que abundan en redes sociales, sobre todo hacia los famosos. En varias ocasiones intentó ponerle un freno a las agresiones y esta vez lo hizo, pero desde otro lugar.

Cande Tinelli posó en lencería blanca y dejó ver sus tatuajes.

La cantante reveló que le hace frente a la bulimia y para tratarla, desde hace tiempo va a terapia y al psiquiatra. Cande explicó que decidió contarlo porque si bien ella trata de no prestarle atención a los comentarios malintencionados, a otras personas sí puede afectarles, y mucho.

“Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se rien. Se burlan. Me molesta? No. Me influye? No. Pero por que hago terapia constantemente y también voy al psiquiatra hace muchos años”, comenzó el posteo que la hija del conductor compartió en sus historias.

Cande Tinelli

“Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia, estoy pasando por un momento choto, por eso estoy así”, se sinceró con la intención de que dejen de agredirla a ella y a otras personas, sin medir consecuencias.

“A mi, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada. Pero CUIDADO a quien le dicen este tipo de cosas, por que quizás esta atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco mas la cabeza”, agregó.

“Pueden herir. Pueden provocar cosas sin querer, muy feas. Se impecable con tus palabras”, cerró con una foto de ella de fondo.

Cande Tinelli se puso de costado y su vestido transparente delató

La hija de Marcelo Tinelli ganó sus propios fans en estos años en el medio y aún más cuando se lanzó tiempo atrás como cantante.

La diseñadora de modas está recién separada de Santiago Urrutia, el piloto de automovilismo uruguayo con quien vivió un romance fugaz tras su ruptura definitiva de Coti Sorokin. Por lo que en redes se muestra más sensual y libre que nunca, disfrutando de su soltería.

Marcelo Tinelli quiere tener a su hija en el Bailando 2023, que este año saldrá al aire por AméricaTV. Ambos trabajaron juntos en Canta Conmigo Ahora, formato en el que Candelaria fue una de los 100 jurados, pero la quiere como protagonista en la vuelta a la televisión de su gran éxito.

Mientras, Cande trabaja con sus redes sociales y sube contenido subido de tono para una plataforma para adultos. La artista tiene un perfil en OnlyFans y en Instagram comparte un adelanto de lo que pueden llegar a encontrar si se suscriben.

En esta oportunidad, posteó una foto desde su vestidor en la que solo llevaba puesto un vestido con transparencias, que delató que no llevaba ropa interior debajo.

Cande Tinelli