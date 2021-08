Bianca Cherutti rompió el silencio y se defendió de las críticas, tras su eliminación de “La Voz Argentina”

El programa “La Voz Argentina” está transitando sus instancias finales al disputarse los cuartos de final. Previo a esta etapa, el certamen transitó los octavos de final y de los ocho cantantes que componían el team de Ricardo Montaner, dos no avanzaron de ronda, y uno de ellos fue Bianca Cherutti.

Tras despedirse del programa, la joven realizó un fuerte descargo en sus redes en relación a las acusaciones que recibió en las últimas semanas, ya que al ser hija de Miguel Ángel Cherutti, en las redes sociales la tildaron de acomodada.

Esta vez, la joven habló por primera vez con un medio y expresó: “No tenía ganas ni energía para defenderme de algo de lo que no me tenía por qué defender. Siempre en un certamen te prestás a que haya gente que le guste o que no. Lo que me dolió fue que hubo mucha agresividad. La gente critica y ataca sin razón, sin saber. A mi papá le pasó alguna vez, pero yo es la primera vez que lo vivo en carne propia. Le han buscado el pelo al huevo”, expresó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Desde que realizó su primera audición y reveló su apellido, los televidentes trasladados a la red social para expresar su reproche, ya que además de ser hija de un artista, tenía experiencia previa en otro certamen como es el Cantando: “Siento por momentos que tal vez si la repercusión hubiese sido otra, habría sido diferente mi paso por ahí. La remé y la sigo remando desde muy chica”, dijo Bianca.

Pero no todas fueron pálidas para la joven, ya que destacó el orgullo que su padre le demuestra a diario, tras su paso por el certamen: “Mi viejo es la primera vez que me habla como colega y eso me pone contenta. Me habla de par a par. Se siente con un orgullo enorme, con eso me alcanza”, cerró, positiva.