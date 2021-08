Bianca Cherutti ex La Voz Argentina: “Me dolió darme cuenta que estamos llenos de prejuicios”

Tras quedar eliminada de La Voz Argentina, Bianca Cherutti decidió hacer un fuerte descargo en sus redes en relación a las acusaciones que recibió en las últimas semanas. Ya que al ser hija de Miguel Ángel Cherutti en las redes sociales la tildaron de acomodada.

“Fueron meses hermosos pero también confieso que un poco difíciles. Nunca quise buscar este tipo de exposición, pero será que todo pasa por algo. De repente ser tildada como ‘hija de’ se fue un poco de las manos, haciéndose eco, formando una pelota que no pude frenar. O al menos no tengo las energías para ponerme en ese lugar de víctima queriendo que todos me entiendan”, manifestó en su cuenta de Instagram.

Y continuó: “No se puede gustar a todo el mundo, pero tampoco se puede juzgar con tal impunidad. Me dolió un poco, pero más me dolió el darme cuenta que estamos llenos de prejuicios en esta sociedad, y se viven momentos de mucha agresividad”.

Además reconoció que no se lució en su última presentación en el programa, pero que su paso por el reality fue una gran experiencia en su vida. “Lo único que siempre quise, fue mostrar lo que más amo hacer. De todas formas, me voy con la cabeza en alto y sintiéndome mucho más fuerte. La música es mi refugio y siempre me voy a defender cantando”, concluyó.