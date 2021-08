Sorpresa: Axel será otra vez jurado de La Voz

Tras sus apariciones en el formato en 2012 y 2018, el cantante Axel regresará a la televisión en su rol de jurado y coach, pero en la versión colombiana de “La Voz Kids”.

El intérprete de “Celebra la vida” fue seleccionado como el jurado internacional en “La Voz Kids Colombia”. Formará equipo junto al artista colombiano Andrés Cepeda, con quien comparte una relación de amistad hace algunos años.

En diálogo con Caracol TV, cadena de televisión colombiana, Axel declaró lo siguiente: “Cultural y artísticamente me pude sumergir en un mundo nuevo de ritmos, sonidos y canciones que no conocía. El género que más destaco, el que más me llamó la atención y me generó mucha alegría es el vallenato colombiano. Hoy me tiene muy contagiado e inspirado. Las canciones tradicionales de esa tierra tan maravillosa, como es Colombia, la cual me recibió como familia, sentirme como en mi casa y ser un hermano más, me impulsaron a querer comprarme un acordeón. Hoy me tiene a diario practicando, sumergiéndome en un mundo nuevo”.

Axel había sido jurado principal en las ediciones de “La Voz Argentina” emitidas por Telefe en 2012 y 2018, junto a artistas como Soledad Pastorutti, Miranda!, Tini Stoessel, Ricardo Montaner y José Luis “El Puma” Rodríguez. Sin embargo, para la tercera temporada de 2021, el artista no fue convocado.

La Sole, Axel, Montaner y Tini, jurados en "La Voz Argentina" (2018)

¿Qué pasó con Axel tras la denuncia de supuesto abuso?

En los últimos años, el cantante se alejó de la escena pública tras una denuncia en contra por presunto abuso sexual a una joven de Neuquén.

La acusación de la chica fue realizada en octubre del 2019 por un hecho ocurrido en el 2017 durante la visita del artista a la Fiesta Nacional del Petróleo. La joven de Catriel comentó que Axel abusó de ella cuando se encontraban en el cuarto de un conocido hotel durante un tratamiento muscular.

Axel será coach en La Voz Kids Colombia 2021

En un primer momento, la fiscalía archivó las actuaciones, pero después una jueza de garantías autorizó a la víctima a seguir adelante por cuenta propia.

Axel también regresa con show presencial

Axel se prepara para su recital en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires este 28 de agosto, donde se reencontrará con el público después de más de un año sin shows presenciales. Las entradas están a la venta a través de www.movistararena.com.ar