La Voz Argentina: el gesto de Soledad Pastorutti que impresionó a sus participantes

Soledad Pastorutti mostró el viernes en “La Voz Argentina” (Telefe) el gran nivel de los participantes que integran su equipo. Pese a lo difícil del asunto, la cantante tuvo que elegir a seis para que pasaran de ronda en los playoffs, dejando a dos fuera de la competencia.

Los escogidos por La Sole fueron Luna Suárez, Francisco Benítez, Alex Freidig, Patricio Mai, Santiago Costas y el tanguero mendocino Emanuel Rivero Famá. Más allá de la felicidad de los jóvenes por continuar en carrera, un gesto de la jurado emocionó también a quienes quedaron afuera del programa.

“No nos perdamos después. Me caen todos súper bien. Les quiero dar la mano, no le aflojen. Son súper jóvenes, tienen mucho por delante. Esto que hago yo no tiene que marcarles nada. La vara, nada. No soy nadie, solo me toca elegir un equipo y es eso. Nada más”, les dijo Soledad a Victoria May y Guido Encinas, los últimos eliminados.

“Cantamos cuando quieran. Me escriben y cantamos cuando quieran. Siempre van a tener mi apoyo”, les confió la intérprete de “La música de mi vida”.

La Sole despidió a Victoria May y a Guido Encinas de La Voz Argentina - Telefe

En las redes sociales, los seguidores de “La Voz Argentina” destacaron la actitud y humildad de La Sole y celebraron que continúe apoyando a los chicos más allá del final del talent show.

Elogios a La Sole por su decisión en La Voz Argentina - Twitter

La decisión de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina que generó elogios - Redes sociales

La Sole y otros participantes de “La Voz Argentina” y “Elegidos”

Vale recordar que la artista ha acompañado en varias ocasiones a otros exparticipantes de los programas en que fue jurado.

Gustavo Corvalán, ganador de “La Voz Argentina” en 2012, se desempeñó luego como corista de La Sole durante varios años. En tanto, Matías Carrica, el rapero que ganó “Elegidos” (2016), giró en recitales y grabó el tema “Volverás” en el álbum “Parte de mí”, lanzado por Pastorutti en 2020.

Además, Soledad ha invitado a sus shows a exparticipantes como Pedro Ríos y Sofía Morales, ambos de la segunda temporada de “La Voz Argentina” (2018), para dar visibilidad a sus carreras artísticas.