La Voz Argentina: el video desconocido de Soledad y Lali juntas y “chiquititas” en Israel

Lali Espósito (29) y Soledad Pastorutti (40) son las jurados femeninas de la tercera temporada de “La Voz Argentina” (Telefe). Pero no es la primera vez que están juntas: desde 2003 se conocen profesionalmente, cuando curiosamente ambas debutaron en como actrices de televisión gracias a Cris Morena.

“Rincón de luz”, la tira que unió a Lali y La Sole

En 2003, Soledad tenía 23 años. Para entonces, la artista ya acumulaba varios récords en ventas, álbumes y recitales debido a su meteórica carrera artística en la escena folclórica.

Después de debutar en el cine en “La edad del sol” (1999), Cris Morena llamó al “huracán de Arequito” para protagonizar “Rincón de luz”, su nueva telenovela infantil y continuación de “Chiquititas”, un desafío que La Sole aceptó sin problema.

Lali en "Rincón de luz" (2003), su debut como actriz - Archivo

En la tira, Soledad compartió muchas escenas con Guido Kaczka, quien interpretaba al dueño del hogar de huérfanos y oficiaba como su pareja en la ficción. Pero también estuvo junto a varios actores que hoy son estrellas: Agustín Sierra, La China Suárez, Candela Vetrano, Gastón Soffritti y hasta Mariana “Lali” Espósito, quien a los 12 años había conseguido su primer trabajo en televisión.

Rincón de luz (2003) con Soledad Pastorutti y Lali Espósito en el elenco - Archivo

“Rincón de luz” fue un éxito entre los niños. Además de lanzar un álbum con las canciones del programa, el elenco viajó a Israel para brindar un show musical. En ese contexto, Soledad, la protagonista de la telenovela, y Lali, quien asomaba como la más carismática del reparto de chicos, compartieron una entrevista en la televisión de Israel, traductora de por medio.

El video es recordado con cariño por los fanáticos de ambas cantantes:

Soledad y Lali, otra vez juntas en “La Voz Argentina”

Después de “Rincón de luz”, cada una siguió su camino. Lali creció hasta convertirse hoy en una de las artistas más talentosas y prestigiosas del país, mientras que La Sole consolidó su carrera con un repertorio ampliado de géneros, más discos e innumerables reconocimientos.

Ahora, la tercera temporada de “La Voz Argentina” (lunes a jueves a las 22.30, domingos a las 22 por Telefe) las vuelve a unir en pantalla para buscar y guiar a nuevos artistas, ya con trayectoria, experiencia y mucho éxito a sus espaldas.

La Voz Argentina 2021: Lali, Mau & Ricky, Soledad y Montaner integran el jurado - Telefe

En una entrevista con La Nación, Lali se mostró feliz de volver a compartir momentos con La Sole y contó cómo es su relación de amistad y arte.

“Se convirtió en mi consejera. Es que una es tan emocional, porque primero sos persona y después artista, que seguía las historias, me sentía culpable de elegir a uno y no a otro. Toda esta cosa del concurso, la verdad que me cuesta mucho (...) Hay gente que se sube al escenario por primera vez. Son cosas que te ponen la emoción a flor de piel. Y Soledad me ayudó mucho a relajar esa parte; me aconsejó que lo lleve por el lado de la diversión y me hizo entender que para los participantes estar en ‘La Voz’ es, en sí, una gran oportunidad. Y esas palabras me ayudaron para no estar sufriendo ante la negativa a un participante”, declaró la protagonista de “Sky Rojo” (Netflix).