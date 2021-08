La durísima opinión de la hermana de Bianca Cherutti sobre la producción de La Voz Argentina: “La podrían haber cuidado un poco más”

Este martes Bianca Cherutti quedó fuera de competencia en “La Voz Argentina”, un reality show que la mantuvo en el centro de la polémica por ser familiar directo de un famoso. La hija de Miguel Ángel decidió hacer un fuerte descargo en sus redes en relación a las acusaciones que recibió en las últimas semanas, donde se la tildó como “acomodada”.

“De repente ser tildada como ‘hija de’ se fue un poco de las manos, haciéndose eco, formando una pelota que no pude frenar. O al menos no tengo las energías para ponerme en ese lugar de víctima queriendo que todos me entiendan”, manifestó al respecto en su cuenta de Instagram.

Pasado la mala noticia de su partida del show, este miércoles fue su hermana quién decidió referirse sobre el tema y cuestionó algunos aspectos del ciclo de Telefe: “Me cuesta mucho no ser honesta y la verdad es que me duele mucho que haya gente tan cruel y que exista gente tan cruel que tenga el dedo índice para juzgar a alguien que no conoce”, comenzó diciendo Antonella Cherutti, la hermana de la cantante, en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

“Ella avanzó muchas etapas gracias a su talento y gracias a los coach’s de Mau y Ricky y de Montaner. Los cuatro jurados fueron muy humanos en el momento de la despedida”, expresó y agregó algo que le molestó al comienzo: “Se la habría podido cuidar un poco más. En las primeras galas, siempre se la presentó como ‘la hija de’ cuando en realidad es Bianca Cherutti la que estaba concursando”, mencionó la hija mayor del cómico.

“A raíz de eso, surgieron un montón de cosas en la respuesta de la gente en las redes, los famosos haters. El programa la podría haber cuidado un poco más”, agregó Antonella respecto al rol de la producción del reality y por último, sentenció: “Hubo muchas injusticias pero no son injusticias sino que están pensadas para ser así, es el rating”.