Bajoneada, Carmen Barbieri se volcó a las redes para compartir una gran tristeza

Al parecer, Carmen Barbieri está pasando semanas de mucho bajón. Tras sus performances erráticas en “Masterchef Celebrity 2″, este domingo quedó eliminada. Se la veía agotada frente a las hornallas y tal vez su batalla contra el Covid-19 y la lucha de Fede Bal contra el cáncer la cansaron.

Pero hay otra situación familiar que la tiene triste, el fallecimiento de su madre Ana Caputo, en 2018. La mujer fue un gran ícono dentro de la farándula y hace solo unas horas atrás, Carmen abrió su corazón y confesó que la extraña cada día más.

“Querida mami Anita. Cómo te extraño”, compartió la capocómica en Instagram junto a una postal de su mamá en la que se la ve sonriente y elegante con una boina y un pañuelo rosa en su cuello. Como era de esperarse, los fanáticos de la Leona le dejaron un montón de mensajes alentadores y de compañía, para que no se sienta sola.

Ana falleció con 90 años y estaba en terapia intensiva de un centro de rehabilitación debido a un ACV isquémico. Previo a este accidente, Caputo sufrió una fuerte caída en su casa que le provocó una fisura de cadera y desde entonces su estado de salud ya no era el mismo. “No me esperó. Quise despedirla y que se vaya con mi imagen pero no pudo ser”, confió Barbieri ante las cámaras de “Intrusos” el mismo día del fallecimiento de su madre.