Angie Balbiani, la “gordita” de Rebelde Way, sobre Cris Morena: “Siempre eligió la delgadez”

Angie Balbiani estuvo este viernes en Intrusos y habló sobre los estereotipos de Cris Morena a la hora de elegir a los actores que trabajan con ella. La actriz reveló que ella la eligió para Rebelde Way por sus kilos de más y opinó sobre las palabras de la directora que incomodaron a Jey Mammón.

Días atrás, Cris Morena fue al programa de Los Mammones, y el conductor le preguntó: “¿Harías la remake de Jugate conmigo?”. La respuesta fue afirmativa y Jey consultó : “¿Y quién lo podría conducir?”. “Bueno, Santiago del Moro podría hacerlo... Y vos, pero bajando un poco”, respondió Cris.

Rodrigo Lussich le recordó este momento a Balbiani y le preguntó qué le habían parecido los comentarios de la productora. “A mí no me sorprendió pero porque tampoco le caería a Cris, per sé. Me parece que ella es de una generación en la que siempre el tema de estar flaco es un beneficio”, comentó Angie.

Angie Balbiani en Rebelde Way.

“Cuando a vos te dicen ‘qué flaca que estás’, te están diciendo un halago. No tienen ni idea si la mina está anoréxica, si tiene una enfermedad, etc”, dijo la periodista, que en su momento contó que sufrió bullying por su peso.

“Le podemos caer a Cris, pero no es ella la persona. Representa a toda una generación ese tipo de pensamientos. Yo tenía 21 años cuando empecé a trabajar y nunca la escuché decirlo en voz alta, pero de vuelta no le quiero caer a Cris porque yo tuve la suerte de tener unos kilos de más y hacer Rebelde Way”, cerró.