Angie Balbiani hizo una picante apreciación sobre el duelo de Benjamín Vicuña tras su separación de la China

Hace muchos años que Angie Balbiani es amiga de Pampita y conoce de primera mano cómo fue el vínculo de la modelo con Benjamín Vicuña, que terminó en un escándalo en 2015. Y a pesar de que la expareja pudo sanar sus heridas y reencontrarse desde otro lugar, como familia, la periodista no perdona los errores que cometió el chileno durante su matrimonio.

Por eso, cuando en Editando tele, el programa que conduce en Net TV hablaron sobre la separación de Vicuña y la China Suárez, Angie no dudó en hacer un picante comentario sobre la manera en la que el actor encara sus duelos luego de una ruptura amorosa.

Benjamín Vicuña y China Suárez, ahora separados (Foto: web).

““¡Yo quiero la resiliencia del famoso! ¡Porque no les pasa nada! ¡No lloran! ¡No están tristes! Yo lloré un montón cuando me separé ¡Acá como que no sufren! Como que no pasaran por un proceso”, manifestó en referencia al supuesto affaire entre Benja y Luciana Salazar.

Mientras que Tomás Dente la secundó en su pensamiento: “A mí me parece muy incongruente el proceder de Vicuña. Porque entiendo que él quiera cultivar un perfil bajo y salvaguardar su vida privada ¡Ahora siempre se pone de novio con pibas del momento!”.

"