Cris Morena le sugirió a Jey Mammon bajar de peso y ahora en las redes la acusan de “gordofóbica”

En la noche del jueves y después de varios meses sin aparecer en la televisión Cris Morena visitó el piso de América para sumarse a la entrevista del programa “Los Mammones” de la mano de Jey.

Desde el día anterior el conductor manifestó en sus redes sociales la alegría por recibir a una actriz y productora de los espectáculos infantiles más exitosos de la televisión y el teatro en Argentina.

Así llegó el gran día y Cris Morena llegó al programa – que ahora sale al aire a las 20.30 en lugar de “TV Nostra” y solo por algún tiempo- y comenzó a hablar de su vida, sus éxitos, los actores que salieron de sus tiras y de la familia.

En un momento y recordando el éxito de “Jugate Conmigo”, Jey preguntó a quién vería hoy en la conducción y además, se postuló como un candidato.

Frente a esta pregunta Cris respondió: “La verdad que... Santiago del Moro. Vos, bajando un poco (de peso)”, dijo la invitada mirando a los ojos al conductor.

“Siempre tan esteta Cris, me encanta. ¿O no?”, dijo Jey e inmediatamente Gabriel Schultz remató: “O sea que yo no tengo chances…” a lo que el conductor dijo: “En el mundo de Cris no tenés chaces, Gaby”.

Al darse cuenta de lo que dijo, la rubia manifestó: “No, mentira. Fue un chiste”, pero ya fue tarde porque en las redes sociales muchos usuarios ya comentaban lo dicho por la actriz. Fue en Twitter donde los usuarios no dudaron en lanzar “munición gruesa” contra la madre de Romina Yan.

“Siempre admiré a Cris Morena, hoy bajó algunos puntos... en 10 min le dijo a Jey Mammon que si bajaba de peso podía conducir Jugate Conmigo. Señora deconstruyase”, “Qué dijo la señora?, por favor!!, “Todo bien con Cris Morena, sé que todo el mundo la ama... pero la obsesión con el peso atrasa. (no aprendió nada)”, se leyó en los primeros posteos.

Luego las críticas siguieron sumándose: “Francamente no estoy sorprendido con la gordofobia impromptu de Cris Morena. Encarna los ideales de los 90 y esa obsesión casi psicótica por katemossizarse que tuvo todo el mundo, especialmente los tilingos de clase alta argenta que empezaron a viajar a Maeame más seguido”, “En el mundo de Cris Morena podes ser libre, pero jamás gordx ni fex. Despreciable mujer!!”, “Horrible que Cris morena le diga a Jey que el puede conducir jugate conmigo pero si baja de peso”, entre otros.

Si bien la noticia sobre el comentario fue tendencia en las redes, Jey Mammon no salió a decir nada y sólo compartió un montaje de fotos en su cuenta de Instagram que recibió un comentario de Cris Morena en donde agradecía la invitación: “Gracias Jey por esta gran noche! Desde Jugate no me me divertía tanto en un programa!!! Un placer haberte conocido, gracias por invitarme... y no te levantes del asiento!!! Jaja”.