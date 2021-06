Tras el comentario gordofóbico de Cris Morena, Jey Mammon realizó un contundente pedido

Jey Mammon vive un gran momento profesional al ser el conductor de “Mañana la seguimos” todas las tardes, de 17 a 20 por radio Metro, y de “Los Mammones”, un show televisivo que se emite todas las noches por América TV. Fue en este último programa donde estuvo de invitada Cris Morena, quien habló de todo y provocó el enojo de mucha gente en las redes sociales con un desafortunado comentario.

“¿Harías la remake de Jugate conmigo?” le preguntó Mammón a Cris, y ante la respuesta afirmativa Jey le consultó quién lo podría conducir. Morena lanzó una desafortunada frase que recorrió los medios: “Bueno, Santiago del Moro podría hacerlo... Y vos, pero bajando un poco”. Tratando de restarle importancia a estos dichos, el animador acotó: “Siempre tan ‘esteta’ Cris, me encanta”.

Luego del revuelo que ocasionaron estos dichos, la palabra de Jey era la más buscada y fue finalmente su compañero de canal, Fabian Doman, quien entrevistó al humorista en su ciclo de Radio La Red, AM 910:“Yo no la conocía a Cris, cuando la vi antes del programa se hizo un silencio, nos agarramos las manos y nos miramos un rato, fue como algo energético, yo la admiro muchísimo”, comenzó respondiendo Mammon.

“Ella me dijo que estaba muy nerviosa y yo le dije ´¡Yo ni te imaginás!´. Me dijo que nos relajemos entre los dos. Lo cuento porque me parece que cuando uno está nervioso a veces dispara para cualquier lado, además es un programa que disfruté mucho porque me pareció hermoso desde la nota hasta la parte musical”, prosiguió. Finalmente puso paños fríos a la situación: “Cuando dice que es un chiste, creo que está nerviosa, la realidad es que yo dije lo que pienso, no tengo más nada que agregar. Sin embargo, a mí me hizo más peso, personalmente, porque no me afectó el comentario.”

“Yo soslayé mucho más el momento que la conocí, cuando hablamos de mi papá y de su hija Romina, que cantamos, nos divertimos. Obvio que el acento está puesto en ese momento, pero tengo que decir que a mí no me afectó en lo más mínimo porque ya lo tengo trabajado”, concluyó el conductor.

Luego de esta entrevista llegó el momento de conducir Los Mammones y ni bien arrancó la emisión, tocaron el tema cuando presentó a Malena Guinzburg en reemplazo de Gabriel Schultz: “Bienvenida Male, de verdad, de nuevo. Son dos, tres días. Mientras Gabi está temblando en la casa en este momento.” La panelista respondió con un tono divertido: “Gracias, es un placer. Espero que no me hayan llamado a mí por algo de parecido físico ni nada por el estilo. De verdad espero por mi salud mental y para estar algún día con Cris Morena que no”.

Pero Jey le respondió firme: “El tema es tu talento humorístico como el que tiene Gabi Schultz. Es un ingrediente que no le puede faltar a este plato de comida. Terminemos con eso de cómo se ve la gente. Además que sos una diosa”.