A 30 años de Jugate Conmigo, Cris Morena confesó qué pasó con Luis Miguel: “Me miraba a los ojos...”

Cris Morena volvió a la televisión y celebró junto a Jey Mammón el 30° aniversario de Jugate Conmigo, el primer gran éxito de la directora y productora. La actriz repasó su extensa carrera y sorprendió al dar detalles de su relación con Luis Miguel.

La empresaria celebró los 30 años de Jugate Conmigo en Los Mammones y se animó al hablar de todo en el programa que se emite por América, incluso qué sucedió el día que entrevistó al ‘Sol de México’, cuando ella estaba casada con Gustavo Yankelevich, el padre de sus hijos.

Cris reveló que el cantante quiso conquistarla y hasta la invitó a ir a Los Ángeles con él. “Con Jugate llegaste a entrevistar a Luis Miguel ¿no?”, le preguntó Jey a su invitada.

“Entrevisté a mucha gente. Luis Miguel no fue el que más... pero fue especial porque me invitó a Los Ángeles”, recordó la conductora. Y Gabriel Schultz interrumpió: “Este muchacho no respeta nada”, haciendo alusión a que ella estaba casada en aquella época. “Pero vale la pena que no respete, en algunos casos”, respondió Cris con picardía.

Cris Morena y Luis Miguel. Captura del vivo.

“Me miraba a los ojos, me cantaba canciones y muchas cosas”, rememoró Cris Morena. Además, contó que fiel a su estilo, el cantante se lanzó sin importar que ella tuviera compromisos. “Yo le dije que estaba casada y me dijo ‘no me importa nada’”, cerró entre risas.