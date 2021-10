Angie Balbiani y una polémica teoría sobre la China Suárez: “Ella gana también otra cosa...”

Aunque Pampita no está dispuesta a hablar, por el momento, del escándalo de infidelidad que involucra a la China Suárez con Mauro Icardi, su amiga Angie Balbiani se descargó fuerte contra la actriz, que actualmente está trabajando en España.

Fue a raíz del debate que planteó Tomás Dente en “Editando Tele” sobre los contratos publicitarios que Eugenia podría perder. Por el contrario, Angie consideró que Suárez podría verse muy beneficiada a pesar de quedar como “la tercera en discordia”.

“¡No, chicos, por favor! Ella gana también otra cosa y hay que tenerlo en cuenta. Cuando vos entrás a Europa y no pasaron ni dos semanas y ya sos un escándalo con Icardi, que es una figura ahí, no te queda otra que decir ‘che, pará, ¿quién es esta pendeja?’. En el buen sentido lo digo, ‘¿quién es esta chica?’ Hay europeos que no la conocían y hoy hablaron de ella”, remarcó la panelista.

Balbiani no es la primera en opinar que la China Suárez está aprovechando la situación para lograr popularidad en Europa.

El lunes, al aire de “Los Ángeles de la mañana”, Yanina Latorre sentenció: “Ella está fascinada con todo esto, por eso contestó y dijo ‘que se arreglen entre ellos’. Ella quería ser famosa en Europa y esto a ella le da… ¡salió hasta en Japón! Engrampó a Icardi con Wanda, con este quilombo, ella ahora es noticia en todo el mundo, ella quería esta prensa”.

En la misma línea, la modelo Carolina Molinari, que también estaba como panelista en LAM, remarcó: “La China no da puntada sin hilo. Porque lo de Icardi a ella le serviría con el tema de hacerse conocida en Europa. Ella ahora se fue a trabajar allá, Icardi es una persona mega conocida en Europa…”.

¿La China Suárez rompe el silencio?

Ángel de Brito le confirmó a Marcelo Tinelli que la actriz romperá el silencio tras ser relacionada con Mauro Icardi. ¿Será hoy?

“La tercera en discordia dice que va a dar su versión”, reveló el jurado de “La Academia” y conductor de “Los Ángeles de la mañana”, sin nombrar a la actriz.

A continuación, Tinelli indagó si sería este miércoles 20 de octubre el día elegido por la China para romper el silencio. Inesperadamente, Ángel asintió con la cabeza, lo que demuestra que este escándalo está lejos de terminar.