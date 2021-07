Angie Balbiani se defiende de las críticas: “La maternidad real es la que toca vivir a vos”

Angie Balbiani se encuentra transitando su segundo embarazo, el hijo que tendrá con su pareja de hace 3 años. En miedo de esta hermosa etapa, la panelista debió salir a defenderse respecto a todas las opiniones que recibe desde las redes sobre como debe llevar su embarazo. Según posteó, la maternidad “ideal” no existe y nadie debería meterse en las decisiones que ella tome como madre. Su crítica iba sobre todo a las ideas del parto respetado.

Fue a través de un posteo en su Instagram Stories que dio una fuerte defensa a las críticas, resaltando que es la mujer embarazada quein debe elegir como parir. Su enojo era contra aquellos que critican a quienes eligen tener con ayuda de anestesias y con la asistencia que ofrece una clínica.

“Desde que estoy embarazada me enteré que existe el parto respetado. Pero solo te lo respetan si es natural y con dolor. ¿La cesárea no vale? Sólo vale amamantar. O sea que si no podés hacerlo sos menos madre. La maternidad real es la que toca vivir a vos. No la que te exigen los demás, Punto”, decía en su mensaje en las redes. Más claro imposible.

Instagram Stories. Instagram

El embarazo de Angie Balbiani

La actriz contó hace ya varias semanas que se encontraba en la dulce espera con un emocionante posteo: “Hace 12 semanas recibimos la noticia más linda! Desde septiembre te veníamos soñando y hoy sos una realidad. Hace tiempo que tenía ganas de contarlo pero esperé el tiempo prudencial”, decía en la foto que subio donde se veía la ecografía. Angie ya es mamá de Benjamín, a quien tuvo en 2008 con su anterior pareja, Félix Maglione.

Entre otros anuncios, fue la misma Pampita quien contó que Balbiani la había elegido como la futura madrina. Ella se mostró feliz con la noticia. “Soy la madrina así que estoy embobada completamente”, dijo y se culpó por el embarazo de su amiga al decir que ella dejó un halo en la aire, ya que Angie usa el mismo estudio. “Está muy maternal este año”, cerró.