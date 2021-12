Alexis Puig y Lola Cordero se separaron tras 19 años de relación: “No es una decisión fácil”

A falta de un año para cumplir dos décadas juntos, Alexis Puig y Lola Cordero anunciaron su separación definitiva. Los periodistas utilizaron sus redes sociales para comunicar la noticia del fin de la pareja.

“Quería contarles que tras muchos años juntos, hemos decidido con Lola separarnos”, escribió Alexis Puig en una story. “No es una decisión fácil, nunca lo es en estos casos, pero ambos deseamos y buscamos lo mejor para el otro y para nuestra familia, a la que amamos”, agregó el periodista especializado en cine.

Por su parte, Lola replicó la historia de su ahora expareja y añadió: “Estas navidades vienen con cambios. Alexis Puig y yo cumplimos 19 años juntos y hoy los dos, decidimos dar por terminada la pareja”.

“Hemos sido muy felices y queremos seguir siéndolo. Creemos que esto es lo mejor para los dos y para esta hermosa #pymefamily como la llamamos entre nosotros, que seguirá abierta y feliz porque vamos a poner todo de nuestra parte para que así sea, Ale lo mejor para vos siempre”, continuó la panelista de Bendita TV.

“Soy comunicadora y creo que decirlo por acá es la mejor manera de que sepan nuestra verdad aquellos que nos quieren, y cerrar especulaciones al margen. Al que no le interese siga su camino. Gracias a todos los amigos que nos dieron su apoyo en esta transición”, cerró la española.

Los periodistas se conocieron en 2002 cuando Puig ganó una beca que en 2002 lo llevó a vivir un tiempo en Barcelona: “Caminaba por la rambla y un día me encuentro con Nico Scarpino, que estaba de gira con Confesiones del pene. Ya éramos amigos en la Argentina, pero como allí vivíamos a una cuadra, nos veíamos siempre. Me invitó a una cena con el elenco de Monólogos de la vagina. Así la conocí a Lola y no nos despegamos más”, contaba Puig en diálogo con el medio LA NACIÓN.

En ese entonces el crítico de cine tenía una hija llamada Victoria, fruto de una relación anterior. Desde su unión con Lola la familia se agrandó, ya que tuvieron dos hijas juntos : Lara, de 13 años, y Eva, de 10.