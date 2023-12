La reacción de Nazarena Vélez al escuchar que Daniel Agostini “la quiere ver muerta”

Daniel Agostini se separó de Laura, su pareja desde hace 14 años con quien tiene dos hijos en común, y los datos que brindó la panelista Fernanda Iglesias alarmaron al equipo de LAM (AméricaTV). La periodista contó detalles del divorcio y les recordó su escandalosa separación de Nazarena Vélez.

Semanas atrás, Iglesias adelantó que el cantante de cumbia se había separado de su pareja de años. Y, este martes no solo confirmó la información sino que agregó que Agostini ya se divorció de la madre de sus hijos menores.

“Está divorciado, tengo la sentencia de divorcio de los Tribunales de Tigre. Y la verdad es que es todo muy horrible lo que me contaron y del entorno de él. Gente que era amiga de él y que se alejó por las cosas que él hacía”, contó la panelista de LAM.

“Hay audios terribles de amigos de él, que no creían las cosas que decía Laura y pusieron micrófonos y grabaron. Están gravadas las barbaridades que decía”, dijo y enumeró algunas: “Que quería matar gente, que su pareja era una p... y que hasta que no viera muerta a Nazarena no iba a parar”.

“¿En serio? entonces sigue enojado con Nazarena”, intervino preocupado Ángel de Brito y Nazarena Vélez en completo silencio, pero visiblemente incómoda y dolida con la situación, teniendo en cuenta que es el padre de su hijo, Gonzalo Agostini, conocido como “el chino”.

Iglesias aseguró que escuchó los audios y a partir de allí creyó en lo que le relataban sobre el músico, quien no terminó bien con su expareja. “Él no tranza con el tema de la casa, no quiere irse, que es lo mismo que le hizo a Nazarena”, indicó sobre la propiedad en la que vivían juntos Laura y Agostini.

Daniel Agostini no perdona a Nazarena Vélez.

Qué dijo Nazarena Vélez sobre las supuestas declaraciones de Daniel Agostini

Ángel de Brito le consultó a Nazarena Vélez si tiene diálogo con su ex y ella blanqueó que solo “lo justo y necesario”. “No hablo con él hace dos años, ponele”, añadió para graficar el contacto casi nulo con el padre de su hijo.

“El Chino lo ama mucho y ahora están por sacar un tema juntos”, dijo la actriz para evitar hablar de Agostini por su hijo. Sin embargo, recordó el tiempo que le prohibió ver a Gonzalo y ella, en consecuencia, le rompió el auto y secuestró su perro.

“Lo que sí te digo es que nada de lo que escucho me sorprende”, comentó en relación a las declaraciones de su compañera de que su ex la quiere ver muerta.

Gonzalo “Chino” Agostini, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini.

