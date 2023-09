Agustina Albertario paralizó las redes con su mini short ultra cavado

Este lunes por la noche, Agustina Albertario compartió una cautivadora foto en su feed de Instagram que dejó a sus seguidores completamente encantados.

En la imagen, la talentosa jugadora de hockey posaba con estilo frente al espejo, luciendo una remera negra, un mini short de lycra en un vibrante tono verde y completando el conjunto con medias y pantuflas.

Agustina Albertario

Su look desenfadado y lleno de personalidad no solo reflejaba su autenticidad, sino que también conquistó los corazones de sus fans, quienes no tardaron en expresar su admiración y cariño en los comentarios.

Agustina Albertario sigue demostrando su versatilidad y carisma tanto en el deporte como en la moda, consolidándose como una referente a seguir en las redes sociales.

Agustina Albertario y Lucas Alario se separaron: los detalles

Lucas Alario y Agustina Albertario eran una de las parejas más adoradas en las redes sociales, pero su relación ha llegado a su fin.

Las especulaciones surgieron a raíz de los mensajes que publicó la jugadora del equipo nacional de hockey de Argentina en sus redes sociales. La cuenta especializada Gossipeame fue quien compartió algunas pruebas de esto en las redes sociales.

El mensaje de Agustina Albertario que despertó rumores de separación en redes sociales

Fue la jugadora de hockey quien compartió una profunda reflexión en su cuenta de Instagram. “Hoy, te dejo ir y cierro de una vez por todas este capítulo contigo. He comprendido que el amor no se pide y tampoco se debe forzar. Me llevo para siempre todos los aprendizajes y te agradezco por obligarme a valorarme y por motivarme a enfrentar mis más grandes miedos”, posteó la deportista.

Luego continuó: “Dejo esta relación, para enfocarme en la relación más importante del mundo: la relación conmigo mismo”. Ante este mensaje, la cuenta sostuvo que los deportistas dejaron de seguirse en sus redes sociales.

Aseguran que Agustina Albertario y Lucas Alario se habrían separado

