Como nunca antes, Agustina Albertario cautivó con su video pegada a la cámara y una silueta única

Agustina Albertario, la destacada jugadora de hockey sobre césped argentina, compartió un video cautivador en sus historias de Instagram para promocionar una reconocida marca de ropa deportiva.

En el video, la talentosa deportista se mostró extremadamente cerca de la cámara, permitiendo que los espectadores apreciaran en detalle su físico tallado de atleta.

Vistiendo un conjunto deportivo en tono verde que resaltaba su energía y vitalidad, Agustina irradió confianza y estilo, mientras destacaba los atributos de la marca.

Agustina Albertario es conocida por su participación en la selección argentina de hockey sobre césped, donde ha contribuido significativamente a numerosos triunfos y logros para su país.

Nacida el 12 de mayo de 1992 en Buenos Aires, Argentina, comenzó su carrera en el hockey a una edad temprana y rápidamente demostró su talento excepcional en el campo.

La foto que posteó Agustina Albertario

Ha representado a su país en numerosos torneos y Juegos Olímpicos, contribuyendo a la obtención de medallas y títulos para la selección argentina.

Además de su éxito en el campo, Agustina Albertario también ha incursionado en la moda y el mundo del fitness, compartiendo su estilo de vida activo y saludable con sus seguidores en las redes sociales.

Agustina Albertario se separó de Lucas Alario

Lucas Alario y Agustina Albertario eran una de las parejas más adoradas en las redes sociales, pero su relación ha llegado a su fin.

Las especulaciones surgieron a raíz de los mensajes que publicó la jugadora del equipo nacional de hockey de Argentina en sus redes sociales. La cuenta especializada Gossipeame fue quien compartió algunas pruebas de esto en las redes sociales.

Aseguran que Agustina Albertario y Lucas Alario se habrían separado

Fue la jugadora de hockey quien compartió una profunda reflexión en su cuenta de Instagram. “Hoy, te dejo ir y cierro de una vez por todas este capítulo contigo. He comprendido que el amor no se pide y tampoco se debe forzar. Me llevo para siempre todos los aprendizajes y te agradezco por obligarme a valorarme y por motivarme a enfrentar mis más grandes miedos”, posteó la deportista.

Luego continuó: “Dejo esta relación, para enfocarme en la relación más importante del mundo: la relación conmigo mismo”. Ante este mensaje, la cuenta sostuvo que los deportistas dejaron de seguirse en sus redes sociales.

El mensaje de Agustina Albertario que despertó rumores de separación en redes sociales

