A Francisco Benítez lo criticaron por no estar con su novia en el parto y Marcelo Polino lo defendió

Marcelo Polino salió en defensa de Francisco Benítez, ganador de “La Voz Argentina” (Telefe) y recién convertido en papá de Ciro. El pequeño nació en Córdoba justo cuando el cantante estaba en Buenos Aires por los compromisos laborales con el programa, lo que derivó en algunas críticas.

De hecho, Francisco, oriundo de Colonia Tirolesa, se enteró el lunes por la tarde cuando estaba en “Cortá por Lozano” que su novia Rocío Ruiz había dado a luz en el hospital. En realidad, el parto estaba planeado para el 16 de septiembre, pero se adelantó.

“Ese día (el domingo, cuando fue la final de La Voz) tenía contracciones pero no quería decirle nada a Francisco para no alterarlo ni ponerlo nervioso. Me quedé viendo el programa en la casa de él con sus papás”, contó Rocío en “Flor de equipo”.

Francisco Benítez, su novia Rocío Ruiz y su hijo Ciro (Telefe)

Las panelistas del magazine conducido por Florencia Peña insistieron en la entereza de Rocío para hacer frente a esta inédita situación, por lo que Marcelo Polino, el “embajador” de La Voz, explicó por qué Francisco debió quedarse unas horas más en Buenos Aires y conocer recién a la noche a su hijo.

“Están hablando mucho de las mujeres, quiero hablar de Francisco un toque”, comenzó a decir el periodista. “Yo lo viví de cerca, él estaba pasando por un momento de mucho nervio antes de subir al escenario de la final, estaba controlando el teléfono”, reveló.

Francisco Benítez, ganador de La Voz Argentina 2021 -

Polino advirtió que, además de estar pendiente de lo que pasaba en su casa en ese momento, Francisco estaba preocupado también por el trabajo una vez que se consagró ganador en medio de tan compleja situación personal.

“Después, que si la fecha del sábado siguiente él tenía el show, estaba en el dilema de estar en el parto del hijo o en el microestadio para el recital. Estuvo con el dilema hasta el último momento. Cumplió con el trabajo, hizo la nota que tenía que hacer y se fue corriendo a tomar el avión. Pero estaba todo el tiempo pendiente de su familia”, destacó.

El periodista insistió en que al campeón de “La Voz Argentina” le sacaron mérito de su rol como papá en el nacimiento de Ciro.

“No estuvo ahí por una cuestión laboral. Le están sacando el mérito al papá”, cerró.

El primer encuentro de Francisco Benítez con su hijo Ciro

“Es un amor inmenso, no sé cómo explicarlo, es una sensación única”, contó Francisco sobre el momento en que llegó al hospital y se encontró por primera vez con su bebé.

“Fue loco para mí. Me enteré que había nacido cuando estaba en Buenos Aires. Me agarraron nervios y desesperación por estar acá (en Córdoba) para conocer a Ciro”, agregó el ganador de “La Voz Argentina”.

Francisco Benítez presentó a su hijo Ciro, nacido a las pocas horas de que ganó La Voz Argentina - Telefe

Francisco regresará pronto a Buenos Aires, ya que el 18 de septiembre debe cantar en el show de “La Voz Argentina” en el Movistar Arena. A sus futuros compromisos se sumarán la grabación de un álbum y la construcción de una casa, tal como anticipó luego del premio de $1.500.000.