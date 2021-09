El descargo de Luz Gaggi por cantar en inglés en la final de La Voz Argentina: “Yo no elegí”

Luz Gaggi (19) era una de las candidatas a ganar “La Voz Argentina” (Telefe). Llegó al segundo lugar tras el campeón Francisco Benítez (22), pero su carrera recién empieza y muchos están expectantes por lo que haga a futuro. Sin embargo, la joven también se ganó críticas: cantó pocas veces en castellano.

“Muchos me criticaban porque cantaba en inglés. Para mí la final cerró perfecto como tenía que ser”, reconoció Luz en una entrevista con La Once Diez / Radio de la Ciudad. En el último programa, la participante interpretó “Halo”, tema popular de Beyoncé, que se sumó a una lista de covers que antes hizo de Michael Jackson, Sia o Adele.

“Todos cantamos con nuestra imagen, con la imagen que nos imprimimos, en lo que estábamos más encasillados quizás. Me mandaban mensajes para votarme si cantaba en español. Para mí cerró perfecto, Fran ganó como era él, y los chicos y yo nos fuimos tal como éramos nosotros. Creo que todos nos pudimos ir felices, las cosas terminaron como tenían que ser. Yo no elegí la canción, no la discutí, no discutí por si era en inglés o en español”, dijo.

Luz Gaggi habló de la falta de mujeres ganadoras en La Voz Argentina -

Luz también se refirió a la falta de mujeres ganadoras en los programas de canto de Argentina. Justamente, antes de Francisco, Gustavo Corvalán y Braulio Assanelli habían ganado la competencia de “La Voz Argentina”. Y así se podría seguir para atrás con realities recordados como “Operación Triunfo”.

“No sé si sentía presión, pero sí responsabilidad. Siempre traté de que si ganaba una mujer teníamos que ganar por la voz”, opinó.

Soy completamente Feliz.

Me falta aprender un montón, capaz como dicen algunos no fue mi mejor noche pero lo disfruté TANTO no les puedo explicar.

FRAN HIJO DE LA CHINGADA SUBITE EL VOLUMEN QUE SOS LA MALDITA VOZ ARGENTINA💘💘💘💘 pic.twitter.com/D3OTjYdvpt — Luz Gaggi (@luzchelagi) September 6, 2021

“Sentía una responsabilidad porque pasaron muchas compañeras antes que yo, y ayer (el domingo) ser la última mujer, era un poco hacerlo por ellas y por mí. El ganador finalmente va mucho más allá de lo terrenal, de lo físico, de quién sos, Fran ganó por su voz, por su gran y hermosa voz”, explicó Luz, elogiando a su compañero en la final sin importar su historia de vida (tartamudez).

“Todos los seres humanos tenemos historias de vida. Pero es innegable que Fran tiene un talento increíble y que es La Voz Argentina, su voz nos conecta a nuestra cultura”, reflexionó la joven de La Plata.