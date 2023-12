La vacuna para la bronquiolitis, gratis para embarazadas desde el 1 de enero, ¿Qué pasa en Mendoza?

Una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial de la Nación establece que desde el 1 de enero se incorporará al Calendario Obligatorio de Vacunación la vacuna para la prevención de la bronquiolitis para ser aplicada en personas gestantes o embarazadas. Se trata de una estrategia que apunta a evitar estos cuadros de alto riesgo en los recién nacidos hasta los 6 meses. Sin embargo, lleva la firma de la Ministra de Salud anterior, Carla Vizotti. En la Dirección de Inmunización de Mendoza explicaron que esto no implica que estará disponible desde esa fecha y que aguardan novedades respecto de lo que disponga la nueva administración tras el cambio del gobierno nacional el pasado 10 de diciembre. En definitiva aseguran que no saben mucho más que eso y que desconocen cuándo y bajo qué condiciones comenzará a aplicarse en tanto no se ha informado.

“Incorpórase al Calendario Nacional de Vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para su aplicación a personas gestantes”, reza el artículo 1 de la resolución 4218/2023. En el artículo 2, establece que la medida entrará en vigencia a partir del día 1° de enero de 2024.

“No es que desde el primero de enero esté la vacuna disponible, de hecho no tenemos ninguna notificación al respecto”, afirmó la directora de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar.

“Salió publicado en el Boletín Oficial y nosotros estamos a la espera de los lineamientos técnicos que tienen que ser evaluados, supongo, por la nueva autoridad sanitaria nacional para saber cuándo va a estar disponible la vacuna, en qué momento del año se va a aplicar, en qué edad gestacional se va a aplicar, y todas las características que tiene esta vacuna”, agregó.

La vacuna fue aprobada en Argentina el 8 de setiembre. Está indicada para inmunizar a las embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación para proteger a los bebés desde el nacimiento hasta los primeros 6 meses de vida. De este modo, los bebés tienen una disminución del riesgo de contraer la infección durante esa etapa.

Explicó que en el área están expectantes para saber si las nuevas autoridades avanzan con la incorporación o no en tanto la asunción de las nuevas autoridades sanitarias es muy reciente. “Eso es una notificación en el Boletín Oficial, pero no en lo operativo”, subrayó.

Cómo es la vacuna contra la bronquiolitis

La vacuna fue aprobada en Argentina el 8 de setiembre. Está indicada para inmunizar a las embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación para proteger a los bebés desde el nacimiento hasta los primeros 6 meses de vida. De este modo, los bebés tienen una disminución del riesgo de contraer la infección durante esa etapa.

Además, incluyó su uso en adultos a partir de los 60 años, un grupo poblacional también muy expuesto a las complicaciones derivadas de este virus.

La disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) se dio poco después de que el inoculante fuera autorizado en Estados Unidos y Europa.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) la aprobó a mediados de agosto tras una temporada de mucho impacto del virus que incluso circuló en el verano en ese país.

La denominada ‘vacuna bivalente de prefusión F estabilizada contra el VSR (RSVpreF)’, es la primera vacuna aprobada para la prevención de las infecciones respiratorias – es decir, aquellas que afectan los pulmones y que pueden causar neumonía y bronquiolitis – producidas por el virus sincicial respiratorio.

“Los niños pequeños, sobre todo los menores de 6 meses, son un grupo muy susceptible a las infecciones por el virus sincicial respiratorio, incluso con serias complicaciones y riesgo de vida. Lograr disminuir el riesgo mediante la vacunación materna es un avance que nos enorgullece y nos llena de alegría, por el aporte que está haciendo a esta población desde una perspectiva innovadora”, afirmó Rodrigo Sini, Líder de Vacunas para Enfermedades Respiratorias de Mercados Emergentes de Pfizer, el laboratorio que la pondrá en le mercado.

La aprobación de la nueva vacuna contra el VSR en infantes se sustenta en los resultados de una investigación clínica denominada MATISSE (Estudio de Seguridad y Eficacia de Inmunización Materna). La investigación incluyó a más de 7.000 embarazadas y un seguimiento a sus bebés, lo que representa un número superior a los 14.000 participantes. Más del 12% fueron aportados por centros de investigación de Argentina, posicionando al país como uno de los líderes a nivel global. Los resultados fueron publicados en The New England Journal of Medicine en abril de 2023.

Según ha informado el Ministerio de Salud de la Nación, los estudios indican que la eficacia contra enfermedad severa es del 81,8% a los 80 días. Los efectos secundarios informados con mayor frecuencia fueron dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, molestia muscular y náuseas.

Estrategia

La intención es que a través de la inculcación de las personas durante la gestación, los bebés nazcan con protección frente al virus.

Es que como se sabe en los recién nacidos el sistema inmunitario es aún inmaduro y de este modo se espera aportarles resguardo.

Bronquiolitis: cómo es la enfermedad. Foto: Clarín

Si bien el virus sincicial respiratorio (VSR) puede ocasionar un cuadro similar al resfrío en la mayoría de las personas sanas, puede causar infecciones respiratorias potencialmente graves, sobre todo en bebés y en adultos mayores de 60 años con enfermedades asociadas. Esto incluso en algunos casos puede llegar a ser fatal. Se trata de un cuadro bien conocido en los hospitales pediátricos y que empuja las consultas e interacciones en particular en la época de otoño e invierno, cuando incrementa su circulación. Pasado el cimbronazo del Covid, en 2023 estuvo entre los virus de mayor circulación en la provincia y el país, de hecho, aumentó respecto de los años anteriores durante la temporada e incluso se anticipó, como en el Norte.

La bronquiolitis que causa afecta sobre todo a los menores de 1 año y las guardias dieron cuenta de la sobredemanda que ocasionaron estos cuadros. Afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir. Actualmente no existen tratamientos para el virus, es decir que no hay jarabes ni antibióticos.

Hay que tener en cuenta que los menores de 3 meses, prematuros y aquellos niños con problemas crónicos de salud (como las cardiopatías, las enfermedades pulmonares crónicas o el compromiso de la inmunidad) tienen más riesgo de presentar formas graves.

Aunque hay que esperar las recomendaciones, según se ha anticipado, con una dosis la persona embarazada desarrollará anticuerpos que pasarán al bebé a través de la placenta.