Vendimia 2024: hay 4 departamentos que no harán fiestas distritales

De cara a la Vendimia 2024, la organización en los departamentos es diversa: mientras algunos ya empezaron con los festejos distritales, e incluso uno ya tiene a todas sus candidatas, otros aún no definen cuándo harán las celebraciones. Incluso hay 4 que aún no definen la fecha de su fiesta departamental, en particular, 3 que directamente no harán fiestas distritales: Tupungato, San Carlos y La Paz y uno que hará solo una, todo junto.

El recambio de autoridades tras las elecciones es lo que ha llevado a la falta de avances en este sentido. Es lo que argumentan en los municipios donde explican que será la próxima gestión la que defina el cronograma y por lo tanto lo más probable es que no haya novedades hasta después del 10 diciembre, cuando asuman.

María del Pilar Ganem Torrens es la nueva reina departamental de Tunuyán.

El que dará el puntapié inicial será Godoy Cruz, como suele suceder. Abrirá el calendario vendimial de la provincia el próximo 15 de diciembre, cuando tendrá su fiesta departamental tras haber terminado el proceso de selección y festejos distritales. De este modo ya tiene su corte de 9 candidatas de las que serán elegidas las nuevas representantes que participarán de los eventos centrales que tendrán como momento cúlmine el Acto Central. Será con el espectáculo “Coronados de historia y Futuro” que se realizará el sábado 2 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El asunto es que entre los 18 departamentos, hay 3 que no harán fiestas distritales.

En Tupungato explicaron que tradicionalmente no se hacen fiestas distritales pero que no tienen tampoco más detalles de fechas y lo asocian a la transición de autoridades pese a que se trata de un mismo color político.

Por eso dijeron que lo más probable es que haya novedades luego del 10 de diciembre.

En San Carlos no tendrán distritales, aunque evalúan desde la comuna apoyar a las entidades que presenten candidatas. Sin embargo explicaron que no pueden avanzar sobre eso hasta que estén las nuevas autoridades en sus cargos.

En tanto La Paz no tiene festejos distritales sino una sola fiesta que será el 11 de enero.

Por su parte, Junín hará una sola fiesta distrital el 29 de diciembre en la que se presentará a todas las candidatas.

Sin novedades

Pero además, en 8 departamentos aseguran que no tienen mayores novedades sobre su cronograma distrital. “Sin novedades”, contestaron desde la Municipalidad de Guaymallén. En Lavalle explicaron que ya han realizado dos distritales pero que no tienen fecha para las restantes: “Esta información estará cuando asuman las nuevas autoridades”, señalaron.

En Ciudad dijeron oficialmente que no van a difundir nada por el momento y en Santa Rosa, que están definiendo las fechas. “Estamos en transición y no sé cómo manejará este tema la próxima gestión”, dijeron en el área de comunicación de Malargüe.

“Relatos de mi tierra”, fue la antesala de completará con la elección y coronación de la reina departamental 2023

Otro tanto dijo la directora de Cultura de San Martin, Laura Uano: “No hay novedades”, apuntó. En Tunuyán tampoco tienen fechas definidas. En tanto en Las Heras, no brindaron información.

Se suma que faltan definirse las fechas de las fiestas centrales de 4 departamentos: San Martín, Maipú, Malargüe y Tunuyán.

Los que sí tiene fecha

Desde el Ministerio de Cultura y Turismo aclararon que se ha establecido este cronograma y que puede que surjan modificaciones. Luego del puntapié inicial de Godoy Cruz el 15 de diciembre, Santa Rosa tendrá su fiesta departamental el viernes 5 de enero, La Paz, el jueves 11 de enero y Junín, el sábado 20 de enero. Las Heras celebrará la cosecha el viernes 26 de enero y el sábado 27 habrá dos fiestas: la de San Carlos y la de Lavalle.

Febrero arrancará a pleno con el calendario vendimial ya que también tendrá dos fiestas el mismo día: Rivadavia y Guaymallén, el viernes 2 de febrero.

Al día siguiente, el sábado 3 de febrero, será el turno de General Alvear. En tanto, Tupungato tendrá su vendimia el sábado 10 de febrero y San Rafael, el sábado 10 y hará extendido el festejo hasta el domingo. Por su parte, Luján la hará el sábado 17 de febrero en el Multiespacio Cultural (Ex feriagro).