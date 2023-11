El director de la Vendimia 2024 buscará hacer una fiesta que identifique a todos

A poco más de cuatro meses del comienzo de otra edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza, el flamante director, Pablo Perri, visitó los estudios del streaming de diario Los Andes para contar cómo son los preparativos de este evento de renombre nacional e internacional.

Invitado al programa Más vivo que nunca (MVQN), que se emite de lunes a viernes de 10 a 12 por YouTube y la web de Los Andes, Perri recordó cómo fue el momento en que le comunicaron que la suya fue propuesta elegida para esta edición de la Vendimia y contó un detalle muy especial.

“El día del coloquio, donde se informaba qué propuesta era la elegida para hacer la Fiesta, llegué al centro cultural Le Parc y no veía a nadie de otros equipos. Me parecía raro, pero como había llegado antes, pensé que llegarían después... Y nada... Abrí una puerta y me recibieron todos con aplausos. No lo podía creer, e incluso le pregunté a la ministra (de Cultura, Nora) Vicario ¿es verdad? Me contestó: ‘Sí, sos el nuevo director de la Vendimia’”, relató Perri aún emocionado.

El director de la Vendimia 2024 es un especialista en esta Fiesta y, previo a la presentación en el coloquio donde finalmente terminó seleccionado, él se especializó para no dejar nada librado al azar. “Soy técnico electricista y también me formé en diseño escenográfico para tener algo de conocimiento de todo lo que transcurre en un escenario”, detalló.

"Me había presentado para otra Vendimia pero en el formato coloquio era la primera vez que lo hacía. Haber sido designado para dirigir la Vendimia es algo que puso feliz a mi hermana y a mi mamá, en el lugar donde esté presente".

La pasión que le imprime a nuestra fiesta máxima Pablo Perri se tradujo en toda la entrevista que le hicieron los conductores del programa de streaming porque el mismo director reconoció que cumplió un sueño. “A los 9 años fui a verla a los cerros por primera vez y me encantaba todo lo de Vendimia. En la escuela a la que asistía en Fray Luis Beltrán, en Maipú, siempre estaba presente en el detrás de escena de los actos y decía: ‘Esto es lo mío’. A esa edad yo decía:# ‘Quiero ser el director de la Vendimia’ y hoy pude cumplir ese sueño. Soy fiel a lo que soñé de mil maneras a esta fiesta”, recordó.

Cómo surgió la propuesta

La propuesta artística de Perri para llevar al Frank Romero Day se llama “Coronados de historia y futuro”. El flamante director de la puesta contó que una semana posterior a la Fiesta Nacional del año pasado, en la casa de la guionista Silvia Moyano, entre algunos mates se preguntaron qué iba a presentar y allí surgió el trabajo que fue aprobado por el jurado.

“Nuestro equipo de trabajo es totalmente nuevo, se armó literalmente para esta edición de la Fiesta y es muy federal porque contamos con gente que es del Valle de Uco, del Sur, y del Gran Mendoza por supuesto”, comentó.

De acuerdo a la información que se dio luego del coloquio donde eligieron la propuesta de Perri, “Coronados de historia y futuro” relatará la historia de un orfebre, quien, desde pequeño, ha sido llamado a cumplir un destino muy particular: será desafiado a construir un objeto que represente a su pueblo. Él mismo emprenderá un viaje hacia el pasado y el futuro en busca de los elementos necesarios para concretar su obra.

Con innovación tecnológica

Si bien el director aún no puede relevar muchos detalles finos de la Vendimia que presentará en marzo del año próximo, en la entrevista en MVQN adelantó que su fiesta tendrá algunos aspectos tecnológicos a los que habrá que prestar atención. Pero también, Perri señaló que buscará que sea un evento identificatorio para todo el mundo.

“Habrá innovación en cuanto a lo tecnológico. Nuestra fiesta será para todos, para que todos los que la vean se sientan identificados con ella, sean de Mendoza o turistas. En lo poco que puedo contarles, les digo que en la Fiesta la gente bailará y hasta se emocionará. Hay que estar orgullos de nuestra fiesta porque es reconocida internacionalmente”, sostuvo Perri.

En el escenario del teatro griego habrá 750 artistas en escena. Ante la pregunta de si en la Vendimia se puede ser innovador o sacar algún cuadro que sea considerado tradicionalista, el director reconoció: “Es verdad que la gente espera ciertos cuadros que son comunes en toda Fiesta: inmigrantes o malambo, por ejemplo. La colocación de ciertos cuadros no está explícita en el reglamento”.

Por otro lado, el director vendimial se manifestó a favor de la elección de la reina, algo que se puso en el tapete tiempo atrás y que tuvo voces en contra y otras a favor de que se siga haciendo el acto eleccionario. “Es algo que está muy arraigado a nosotros, que siempre debe estar. En nuestra fiesta se explicará, de algún modo, el por qué eligen a una reina”, aseveró.

La Vendimia en la piel

Para Pablo Perri, la Fiesta de la Vendimia es algo que trae incorporado desde que era muy chico. En la entrevista contó que a los 9 años vivió desde los cerros su primera Fiesta y quedó enamorado, a tal punto que es coleccionista de elementos de esta festividad.

“Desde chico me gusta la Vendimia. Tengo una hemeroteca con colección de notas que han salido en los diarios desde el año ‘70 en adelante porque mi abuelo también los coleccionaba. Tengo videos de fiestas anteriores y todo lo que tenía que ver con Vendimia lo compraba. He visto muchas ediciones y todas tienen su impronta. Recuerdo las de Pedro Marabini en los años ‘90 o las de Vilma Rupolo”, rememoró entusiasmado.

Este joven director fue reconocido por ser el creador, junto a otro grupo de personas, de la Reina de la Fila. ¿De qué se trata? De la elección de una soberana de las personas que hacen largas filas para comprar las entradas para el Acto Central y sus repeticiones, que hasta acampan días antes para conseguir los primeros tickets para ir al teatro griego.

“Es más, hacíamos hasta la Vía Blanca por la calle Montes de Oca, ahí en el hipódromo. Las candidatas se maquillaban y todo. Comenzó siendo una idea del grupo que estaba ahí por turnos y luego se convirtió en algo que hacíamos todos los años”, recordó Perri sobre esas largas horas -y días- para sacar su entrada e ir a la fiesta que le da sentido a su vida.

El cronograma de una nueva edición vendimial

El Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia emitió un comunicado sobre las actividades oficiales para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2024.

Según indicaron desde la cartera que dirige Nora Vicario, el calendario será el siguiente:

-Semana Federal: del 18 al 23 de febrero.

-Bendición de los Frutos: domingo 25 de febrero.

-Vía Blanca: viernes 1 de marzo.

-Carrusel: sábado 2 de marzo.

-Acto Central “Coronados de historia y futuro”: sábado 2 de marzo.

-Segunda noche: domingo 3 de marzo.

-Tercera noche: lunes 4 de marzo.

“Compartimos una reunión con los directores de Cultura de los municipios para poner en común la agenda de la temporada de Vendimia, atendiendo la distribución de fechas de fiestas y festivales de cada departamento”, destacó la ministra Vicario, conforme con el cronograma logrado.