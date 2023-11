Florencia Aise finaliza la gira por la India, donde impactó con sus obras sobre violencia de género

Deslumbrada con la cultura del país y con el recibimiento que vivió en cada una de las ciudades que visitó junto a la artista cordobesa Julia Romano, Florencia Aise finaliza su gira por la India, donde partió el mes pasado invitada por Abhishek Basu, presidente de Basu Foundation of the Arts, un gran advisor artístico y uno de los máximos referentes a nivel mundial en la materia.

Florencia Aise durante una de sus presentaciones.

En la experiencia más importante de su carrera artística, la embajadora de nuestra provincia dijo haberse sentido “alucinada” desde todo punto de vista, en especial por la excenticidad de cada ciudad, por su cultura tan diferente y el especial hincapié que se le brinda al arte en general.

“Sin embargo, lo que más me impactó fue cómo nos trataron en todo momento. Nunca pensé que los cuadros relacionados con una temática tan difícil iban a tener semejante repercusión”, dijo Aise, para recordar que India es el país más peligroso para las mujeres y con más índices de explotación laboral y violencia de género.

uno de los cuadros de florencia aise en India

“Hemos tenido contacto con mujeres de casi todas las nacionalidades del mundo y noté que en muchas exposiciones no fue necesario hablar. El lenguaje de estos cuadros fue universal y de alguna manera muchas de las visitantes se sintieron identificadas”, resumió, en alusión a su trilogía en la que, con sus propias imágenes, intenta expresar las tres etapas de una mujer en proceso de liberación.

Es decir, la “santa”, que brinda amor puro; aquella que lucha para enfrentar sus propios demonios, rodeada de perros y, por último, la mujer con bigotes y un cigarrillo en su mano que es madre y padre a la vez.

aise junto a niños de una escuela en india

“Aquí el impacto de una obra se percibe con crudeza porque determinadas situaciones de género se ven en todos lados. Lamentablemente hay niñas que nacen para ser explotadas, que tienen ese destino. La violencia de género, el machismo y el patriarcado trascienden fronteras y es un drama mundial”, reflexionó.

Relató, también, que cada paseo fue una aventura diferente, colorida, repleta de contrastes y excentricismo.

“Cruzamos vacas, elefantes y camellos en medio de ruidos de todo tipo. Los sonidos de los animales se mezclan con las bocinas, es un modo que tienen los conductores para comunicarse. Ese caos me ‘voló’ la cabeza, me dieron ataques de risa y también de llanto. El impacto fue impresionante”, relató Florencia, vía Whatsapp, ya que aún permanece del otro lado del continente.

“Fueron días agotadores pero enriquecedores para mi carrera y estuvimos en todo momento rodeadas de personalidades influyentes. Muchas de las charlas, clínicas y exposiciones se armaban sobre la marcha, de manera espontánea, de manera que, sumado a lo que teníamos oficialmente en el cronograma, no hemos tenido prácticamente descanso”, relató.

Sin embargo, una de las experiencias más conmovedoras fue pintar un mural junto a niños de una escuela especial de Calcuta, rodeada de “artistas maravillosos y una comunidad encantadora”.

Más de cien niños, algunos de ellos ciegos, participaron de esa jornada “increíble”.

Al hacer un balance sobre la pobreza reinante, confesó: “Antes de viajar hablaba con mis hijas sobre el tema y creí que me iba a doler muchísimo no poder ayudar a toda la gente que pide en la calle”.

Sin embargo, dijo, la indigencia está naturalizada. “Es una forma diferente de pobreza, incluso de pedir. Hay tiendas callejeras por todas partes y mucha gente amontonada en casuchas una al lado de la otra. Pero la gente parece sentirse bien, incluso hasta vi alegría”.

El detalle que más la sorprendió, según dijo, fue el contraste, la desigualdad social y económica, la riqueza y opulencia a metros de la pobreza más extrema.

Modelo de un diseñador

Le mendocina Aise también tuvo un rol destacado como modelo: fue la musa de un diseñador de modas muy famoso en el país.

“Fueron muchas anécdotas, algunas inesperadas. Como posar mientras intervenía uno de mis cuadros vestida con diseños de una personalidad muy conocida. Fue un trabajo arduo en medio de un lugar ambientado para la ocasión. Todo muy loco y fascinante a la vez”, repasó.

La bodega Rutini la acompañó en esta iniciativa enviando a la India cajas de vinos que fueron degustadas por los presentes en cada ocasión. A Florencia la sorprendió saber que muchos conocían los vinos mendocinos.

“También llevé alfajores Entredos, todos los que me permitió el equipaje. Me encantó este rol de embajadora y me siento profundamente orgullosa de ser mendocina”, reiteró.

“Definitivamente esta experiencia fue, hasta el momento, la más importante de mi carrera. Siempre es un sueño que el arte trascienda y creo que tenemos que seguir en ese rumbo. Yo lo logré a fuerza de sacrificio, de enviar cartas, postularme, mostrar lo que hago. Siempre se puede si uno tiene la convicción”, reflexionó.

“Instalar el tema de la violencia de género en un país donde se registran los mayores índices del mundo implicó todo un desafío porque, además, acá se evita hablar de esa problemática. Nueva Delhi es el exponente más terrible, según me han comentado”, indicó. En cada una de sus exposiciones el público recibió una explicación detallada acerca del origen de sus cuadros.

“Sin embargo, es muy halagador para un artista que las obras no tengan que ser explicadas, algo que sucedió en muchas ocasiones. El lenguaje trasciende fronteras”, dijo.

Aise reiteró la gran oportunidad que este viaje representó para su vida personal y profesional. “India era un país que deseaba visitar desde hace mucho tiempo pero jamás pensé que iba a lograr exponer en esta cultura tan diferente. Por eso empecé muy de a poco a indagar, a visibilizar mis trabajos y a hablar con gente vinculada al arte. Finalmente me convocó una de las personalidades más influyentes del mundo artístico; se dio naturalmente y todavía me parece un sueño haber podido concretarlo”, concluyó.