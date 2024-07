Historia de emprendedoras: la visión femenina en el mundo olivícola.

En Mendoza, la producción de aceite de oliva está en constante crecimiento y adaptación a las nuevas tecnologías. Los logros alcanzados en cuanto a la calidad y la riqueza de los productos certificados son gracias a los cientos de productores locales que ponen todo su empeño en realizar un AOVE alto en nutrientes y de origen 100% natural.

Una integrante clave de este grupo es Adriana Carrasco, productora olivícola y fundadora de Berbora Rosier, una marca de aceite de oliva virgen extra premium que nace en los “Olivares del Desierto” en Lavalle. Mendoza.

Adriana Carrasco, productora olivícola y fundadora de Berbora Rosier, una marca de aceite de oliva virgen extra premium. Foto: @adrianaberbora

Pero más allá del excelente producto que exporta a varias partes del país, la historia de Adriana es sumamente inspiradora. Como mamá, emprender no es fácil, pero con la ayuda justa y tomando las decisiones correctas, hizo un largo camino que hoy la llevó a concretar uno de sus sueños: honrar el nombre de la mujer más importante, su mamá.

Así lo afirma ella en esta entrevista donde nos cuenta cómo fue su camino personal, de donde viene su espíritu emprendedor y cómo logró se una de las productoras de AOVE más importantes de la provincia.

Entrevista a Adriana Carrasco: ¿Cómo es ser emprendedora en Mendoza?

- Adriana, ¿Dónde naciste, cómo fue tu infancia, juventud y estudios?

“Nací y crecí en Mendoza, con una infancia de domingos en casa de los abuelos paternos. Casona que tenía en sus fondos algunas hileras de viñedos, frutales, olivos y hasta una completísima huerta, incluso gallineros.

Los veranos de vacaciones en el sur de Córdoba, los hermosos pueblos de Laborde, Escalante, Monte Maíz, de donde es mi mama y tiene sus familiares, visitando el campo de mis tíos, disfrutando de esa vida rural.

Terminada la secundaria me mude a Bahía Blanca y trabaje varios años como personal de la Armada en La BNPB y La Base Aérea Cte. A su vez, especializándome en Tránsito Aéreo, siendo una de las primeras camadas de la parte Operaciones de la Armada Argentina.

Por razones personales regrese a Mendoza, me desempeñe como Técnica en Laboratorio en Hospitales de la provincia, retomando nuevamente mi trabajo en la parte aérea aquí en el AEP Mendoza.”

- ¿En qué momento de tu vida sentiste el llamado a emprender?

“Tengo espíritu emprendedor, trabajo desde muy joven, y siempre busque superarme ya sea estando en relación de dependencia o actualmente como productora olivícola y hacedora de mis propios Aoves.

Teníamos 11 hectáreas de tierra inculta y sin agua desde hace muchos años y decidí hacer algo con ella. Con mi hijo pequeño y la compañía de mi suegro ideamos que realizar, conseguimos derecho de riego de otras fincas inactivas hasta que se hizo la perforación e instalamos sistema de riego por goteo

“Olivares del Desierto”, Lavalle. Mendoza. Foto: @adrianaberbora

Me gusta la agricultura, el trabajo de la tierra, que de a poco y con tenacidad tratamos, hasta el día de hoy de mejorar ese suelo pobre en materia orgánica. Plantamos en el 2010 olivos, que dieron sus primeros frutos recién en el 2017.

- ¿Por qué aceite de oliva y no otro producto?

Aceite de Oliva, porque como te había comentado poseo una plantación de Olivos con un cuidado constantemente para que den frutos de una sanidad y calidad superior. Materia prima sana, fresca, control de cosecha que se hace manual y se traslada inmediatamente a la almazara, me da todas las herramientas para extraer AOVEs de una calidad excelente y un producto perfecto para llamarlo Berbora Rosier.

- ¿Cuál es la historia detrás del nombre Berbora Rossier?

Berbora Rosier surgió en homenaje a mi madre y sus antepasados inmigrantes, que trataron de superar la tristeza del desarraigo a través del trabajo y el esfuerzo.

Deseo perdurar su apellido, que no se pierda con el pasar de los años, por ello constantemente busco que sean productos de calidad superior, ya que llevan su nombre y me importa muchísimo honrarlo.

Blend de Berbora Rosier. Foto: @adrianaberbora

- Como mujer, ¿Cómo fue tu camino dentro del mundo empresarial?

El camino ha sido y lo es difícil. El aceite de oliva no está muy incorporado en el consumo diario y, además, empecé de cero con un desconocimiento total de ventas, marketing, redes, hasta me era complicado fijar precios en relación a costo/beneficio, y lo peor de todo sin ningún andamiaje comercial. Lo mío fue ensayo y error, recalculando muchas veces y frustrándome más.

- ¿Cuál fue tu mayor motivación y objetivo cuando empezaste con este proyecto?

La única motivación fue realizarle un homenaje a mi mama. La parte comercial nunca estuvo en primer lugar. Si observas el nombre de los aceites son hasta difíciles de aprender. No fue pensado comercialmente. Colocarle a un producto que proviene del fruto de un árbol que simboliza fortaleza, adaptabilidad y resistencia, fue mi objetivo.

- ¿Qué consejo le darías a una mujer que está pensando en emprender?

No sé si consejos, pero si sugerencias, tener en claro los objetivos, ir paso a paso, mucha paciencia, administrar los pésimos momentos si les toca vivirlos. Tener capacidad de adaptarse y tener no un plan A, sino un B, C y todo el abecedario si es necesario.

En estos pocos más de dos años que estoy en el rubro, he tenido un doctorado intensivo y acelerado del mundo olivícola, mayormente de lo que no hay que hacer. Capacitación constante, aprender de las equivocaciones y no desistir.

Más sobre Adriana Carrasco

En Mendoza encontró el amor, y junto a su marido que es enólogo, encontraron una buena combinación entre el vino y el aceite. Además, es autora de “Crónicas de Vendimia”, el libro que reúne en sus páginas la identidad de nuestra Fiesta Nacional.

Actualmente, está construyendo un espacio oleo turístico, para que los visitantes conozcan la plantación de olivares, ver el proceso de extracción de los aceites, realizar catas hedónicas de los mismos y consumir platos típicos de la zona con productos locales.