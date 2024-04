UNCuyo. Fuerte gesto para sumar la educación en el Pacto de Mayo

El viernes se reunieron en la puerta del rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo distintos referentes de diferentes entidades para apoyar la iniciativa que llevan adelante varias organizaciones vinculadas con la educación y el Gobierno de Mendoza. La convocatoria fue muy buena de hecho asistió desde el ex gobernador Roberto Iglesias, pasando por el el titular de la Pastoral Social en Mendoza el padre Marcelo De Benedectis, la ministra de la Corte Teresa Day, hasta funcionarios del gobierno provincial como el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, la vicegobernadora Hebe Casado y obviamente la rectora de la casa de estudios Esther Sánchez.

Por su parte, Esther Sánchez, rectpra de la UNCuyo, manifestó que “la solicitud que llevamos adelante es que la educación sea incluida como un tema fundante y un eje por demás relevante en el Pacto de Mayo, convocado por el Presidente de la Nación, en el cual se definieron una serie de puntos y donde consideramos que falta algo esencial como la educación y de la cual dependen muchos de esos puntos enumerados. Entonces, la propuesta es llevar este pedido para que la educación sea tratada como derecho humano, como bien social y como el camino para que nuestra sociedad se transforme de manera óptima”.

“Debemos felicitar a la Universidad Nacional de Cuyo por llevar adelante esta convocatoria, y me parece sumamente importante que un Estado y una sociedad se deban dar prioridades, y está claro que la educación es una prioridad, algo que se debe colocar por delante de todo. Soy de la idea de que, más allá de los esfuerzos que quien gobierna tenga que realizar para mejorar la situación económica actual, el Estado tiene una prioridad, con lo cual aspiro a que esto se traduzca a todo el país y que el Presidente entienda que la educación debe tener un lugar primordial en cualquier pacto que se quiera efectuar de ahora en más”, indicó también el ex gobernador Roberto Iglesias.

García Zalazar sostuvo: “Necesitamos que la educación sea el punto central de lo que se denomina el Pacto de Mayo. Porque no hay pacto para el crecimiento económico, político y social de un país que sea posible si no está la educación presente en ese acuerdo que quiere llevar adelante el Gobierno nacional. No solo la educación es la única y principal herramienta de transformación social, sino que es la que garantiza en cualquier proceso democrático que todo crecimiento sea pleno”.

“Queremos adherir a esta convocatoria, y a otras a nivel nacional que en este momento están circulando. Mientras más voces y firmas se puedan sumar a este pedido, no solo permite ganar en representatividad, sino también en pluralidad y en la necesidad de que este mensaje quede plasmado en el Pacto de Mayo, con lo cual vamos a utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que política, social y comunicacionalmente esta decisión tenga la relevancia que se merece”, añadió el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

Por su parte, el diputado Andrés Lombardi explicó: “Es muy importante que la sociedad mendocina exprese su apoyo a la educación pública y al sistema universitario. Muchos de los que estamos acá le debemos a la Universidad Nacional de Cuyo nuestra formación académica, y el Pacto de Mayo debe incluir a la educación como una política, tal vez la primera, en la cual nos debemos comprometer todos, donde se logre financiar un sistema educativo que permita a futuras generaciones contar con mejores prácticas en la gestión tanto de intereses particulares como de intereses colectivos y públicos”.

“Celebro la convocatoria de la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo para que diferentes sectores de la sociedad mendocina hagamos llegar un mensaje claro y contundente al Gobierno nacional a fin de que la educación sea uno de los temas centrales para lo que se pretende llevar adelante desde el próximo 25 de mayo. Si bien la agenda actualmente se encuentra centrada en el aspecto económico, que es importante para generar estabilidad y crecimiento, la recuperación de Argentina debe venir de la mano, sobre todo, de la educación, para que llegue a cada rincón del país. Y resulta positivo que desde Mendoza se plantee esta iniciativa que tiene a la educación como herramienta transversal para que una mejor sociedad”, añadió el intendente de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suarez.

Asimismo, Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz dijo que “lo que muestra esta firma es no solo la institucionalidad de la provincia de Mendoza, sino también el prestigio del cual goza la Universidad Nacional de Cuyo ante toda la sociedad y sus distintos estamentos, con lo cual creemos que sin educación no es posible un país próspero”.

Pedido de las instituciones

A tono con esto, el 20 de marzo pasado, más de 60 instituciones hicieron el mismo pedido indicando que Coalición por la Educación, Padres Organizados, Educar 2050, Conciencia y Potenciar Argentina emitieron un documento para que el presidente Javier Milei incorpore la educación como punto número uno del Pacto de Mayo. En el escrito indican que “Hoy, en Argentina, apenas el 13% de los ingresantes al nivel primario llega al último año de la escuela secundaria en el tiempo teórico esperado y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática.”

La mayoría de los estudiantes de 15 años en Argentina no alcanza un nivel mínimo de competencia en Matemática (73%), Lectura (55%) y en Ciencias (54%), de acuerdo a los resultados de PISA 2022. Las pruebas ERCE de la UNESCO muestran que 1 de cada 2 estudiantes de 3er grado de primaria tiene dificultades para comprender un texto. Por otra parte, 1 de cada 3 niños de 3 años no asistió nunca a un establecimiento educativo.

Estos datos son apenas una muestra de la situación crítica que atraviesa la educación en Argentina. Es un diagnóstico que, además, está atravesado por profundas desigualdades geográficas, de nivel socioeconómico y de género.

En un contexto en el que 6 de cada 10 niños son pobres, no hay futuro común posible sin dar a la educación la máxima centralidad en la agenda pública y la más alta prioridad en todos los niveles de gobierno.

Una educación de calidad es una condición básica para que las personas puedan llevar adelante su proyecto de vida y ejercer una ciudadanía democrática. Una educación de calidad es el pilar fundamental para construir un país con un desarrollo inclusivo y sostenido.

Por estas razones, las organizaciones abajo firmantes consideramos que la educación debe ser incluida en la propuesta del Pacto de Mayo de la siguiente forma:

“1. La educación es el motor del desarrollo social, económico y democrático. La mejora continuada de su calidad tendrá prioridad en las políticas públicas. La alfabetización temprana es un primer paso urgente.”

Nota del Consejo Interuniversitario al presidente Milei

El Consejo Ineruniversitario Nacional (CIN), le envió al presidente Milei el siguiente texto: “En la convicción de que la Educación es la herramienta más poderosa de transformación y desarrollo de los pueblos es que los abajo firmantes solicitamos a los miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que eleve este petitorio al Gobierno Nacional.

“Solicitamos incluir a la Educación pública como punto central e imprescindible en el Pacto de Mayo, convocado por el Presidente. Defendemos la Educación como un derecho humano y un bien social. Es un deber del Estado financiarla. La Educación es fundante de los pueblos y lo ha sido también en la historia de nuestro País. Consideramos que debe ser una prioridad para cualquier Gobierno. Creemos que no es posible concebir el desarrollo y el crecimiento de una Nación sin Educación. Creemos que la formación de las personas a lo largo de toda su vida es el eje central de la transformación social necesaria. Los estudiantes representan el futuro de nuestras comunidades y de nuestra identidad.

“Las universidades, por esa diversidad que nos es propia, por la pluralidad de pensamientos, opiniones, disciplinas que conviven en nuestro interior, somos un fiel reflejo de esa multiplicidad que nos caracteriza como Nación. Es desde esa convicción que convocamos y reunimos a los diferentes sectores y organizaciones representativos de esa pluralidad para apoyar esta solicitud”