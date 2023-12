Un kiosco de Godoy Cruz prepara una cena de Nochebuena comunitaria: la dura historia familiar detrás

Si hay una Nochebuena que Lilia Real (48) no va a olvidar jamás, es aquella que vivió hace ya cerca de 20 años. “Estaba yo sola con mis hijos, que tenían 8, 6 y 4 años. Tomamos un té, que era lo único que teníamos, y nos acostamos a las 21. Y nos quedamos dormidos tempranos para no sentir hambre, tratamos de taparlo durmiendo”, cuenta Lili. Y aclara que esa situación fue algo que le costó mucho superar.

“Después de vivir eso, me dije a mí misma que el día en que yo pudiera ayudar a los demás de alguna manera, iba a hacerlo”, repasa.

Una Nochebuena se fueron a dormir a las 21 porque no tenía qué comer y hoy preparan una cena para quienes menos tienen. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Movilizada por este duro recuerdo –y que periódicamente regresa a su vida-, Lilia Real y su esposo, Alejandro Benegas (conocido por todos como “El Pela”) organizarán una “gran cena, gran” solidaria, a la que están invitadas todas las personas que no tengan qué comer el 24 de diciembre por la noche. O para quienes tampoco tengan seres queridos o familia con quienes compartir la noche de la víspera de Navidad.

“La gente solamente tiene que venir, sentarse, comer y disfrutar. No estamos pidiendo colaboraciones, no estamos pidiendo que traigan nada, ni mucho menos pidiendo plata o que paguen. El domingo 24, a las 21, vamos a armar 5 mesones en el kiosco y la idea es recibir la Navidad todos juntos. ¡Y que seamos un familión!”, describe Lili, con su entusiasmo característico.

La cita para esta cena solidaria de Nochebuena es en la calle Montes de Oca 1574, Villa Hipódromo (Godoy Cruz). Allí está el kiosco “El Pela”, que atiende el matrimonio desde hace 5 años. Pero, además, allí funciona el Merendero Margarita –que coordinan Lilia y Alejandro- y donde hace 4 años les entregan un café, té o algo para comer a niños y familias de la zona.

FELIZ NAVIDAD… PARA TODOS

El kiosco “El Pela” es un lugar muy conocido en esa zona de Godoy Cruz, de la misma manera en que Lili y –precisamente- “El Pela” son muy queridos en el lugar.

Hace 4 años convirtieron este comercio en un merendero, donde siempre tienen algo para darle de comer a los chicos más vulnerables de esa parte del oeste godoicruceño.

“Hay cerca de 50 chicos a los que asistimos en el lugar. Muchos adolescentes que venían apenas empezamos, hoy vienen con sus hijos también. Y, por lo general, pasan a tomar y comer antes de salir a cartonear.

Kiosco El Pela, pondrá una mesa para compartir con familias y gente en situación de calle que no tengan donde ir el 24 de diciembre Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Pero, de cara a la Nochebuena, la propuesta es más interesante y destacable. Porque el matrimonio preparará una cena solidaria para cualquier persona que quiera acercarse a cenar el domingo, a brindar y a recibir la Navidad con un cálido abrazo.

Incluso, la idea es repetir la iniciativa también durante el almuerzo del lunes 25. “Es algo que hacemos para los que realmente lo necesitan. Sabemos lo que es la situación, lo difícil que está todo, la situación no alienta mucho. Por eso queremos poner unos 5 mesones y que venga toda la gente que lo necesite; quienes no tengan nada que comer o no tengan con quien pasarla”, explica –con humildad- la impulsora de la cena solidaria de Nochebuena, que también se extenderá como almuerzo de Navidad.

CENA DE NOCHEBUENA SOLIDARIA EN GODOY CRUZ

Pollo, asado, empanadas y sánguches de miga será parte del menú de esta cena que los responsables del kiosco “El Pela” (Montes de Oca 1574, de Godoy Cruz) servirán el próximo domingo por la noche en el lugar. Y lo harán con fondos que saldrán de sus propios bolsillos.

“Nosotros no estamos recibiendo donaciones ni pidiendo ayuda, lo estamos haciendo porque nace de nosotros y podemos hacerlo. El otro día una señora me trajo unos choris y nos dijo que si no los recibíamos, iban a quedar en la calle para que se lo comieran los perros”, repasa –siempre sonriente- Lilia.

Luego de que se difundiera la idea de la cena solidaria, a Lili le escribió hasta gente de Santa Rosa para preguntarle si podía ir el domingo por la noche a cenar con ellos, ya que no tenía con quien pasar la Navidad.

“Queremos que la gente no tenga miedo de venir, ni tampoco vergüenza. La invitación es para gente que esté en la calle, y también para la gente mayor que está sola. Todos pueden acercarse a comer algo y brindar y darnos un abrazo a las 0″, concluye Lili.

Kiosco El Pela, pondrá una mesa para compartir con familias y gente en situación de calle que no tengan donde ir el 24 de diciembre Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

DÓDE ES LA CENA SOLIDARIA PARA LA NOCHEBUENA

- Kiosco “El Pela” (Montes de Oca 1574, Villa Hipódromo, Godoy Cruz).

- El domingo 24 de diciembre a partir de las 21.

- También organizarán un almuerzo el lunes 25 de diciembre.

