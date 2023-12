El comedor Horneritos, ubicado en El Algarrobal (Las Heras) asiste a más de 260 familias con la entrega de raciones de comida dos veces por semana. En el lugar, cada martes y jueves, a partir de las 20 -y más temprano también- los vecinos comienzan a reunirse en la puerta de la casa de Gabriela Carmona (donde funciona el comedor, en la esquina de Cisterna y Horneros, Casa 1 de la Manzana B), con sus recipientes de plástico para llevar una ración de comida que les permita irse a dormir con algo sólido en el estómago.

Pero esta semana, en la previa de Navidad, la campaña solidaria de Horneritos va más allá y apunta que 40 de esas familias -y que son las más necesitadas y vulnerables de la zona- puedan tener una cena decente de Nochebuena en sus casas.

Un comedor de Las Heras junta comida para que 40 familias puedan tener su cena de Nochebuena en casa. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Por esto mismo es que los responsables y referentes del espacio comunitario han iniciado una campaña que les permita recolectar pata muslo de pollo, ensaladas, frutas, jugos, gaseosa y otros alimentos para que estas personas tengan algo para cenar el domingo 24 de diciembre y puedan recibir la Navidad de una manera distinta y más esperanzadora.

EL SUEÑO DE UNA FELIZ NAVIDAD (O LO MÁS CERCANO POSIBLE)

El comedor Horneritos abrió sus puertas en marzo de 2020, en pleno momento del aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19, que recién había sido declarada. Desde ese momento, cada vez más y más niños y familias necesitadas llegaron al lugar en búsqueda, no solo de un plato de comida, sino también de contención.

Al igual que en la mayoría de los comedores y merenderos mendocinos, el recrudecimiento de la crisis en los últimos meses llevó a Horneritos a asistir cada vez a más y más familias (muchas de ellas, incluso, personas que antes colaboraban con el lugar y ahora precisan de la asistencia del espacio). Esta situación llevó a Gabriela Carmona y a los voluntarios y voluntarias a replantearse en más de una oportunidad el cierre del lugar, justamente porque cada vez reciben menos ayuda de quienes colaboran, en contrapartida con el cada vez mayor número de familias que necesitan asistencia.

Un comedor de Las Heras junta comida para que 40 familias puedan tener su cena de Nochebuena en casa. Foto: Gentileza Comedor Horneritos

No obstante, de una u otra manera, la solidaridad de los mendocinos ha sido noticia en Horneritos cuando más lo necesitaron los vecinos de El Algarrobal. Y en esto mismo confía su coordinadora ahora, quien inició una campaña puntual para que las familias más necesitadas del lugar puedan tener su cena de Nochebuena y en sus propias casas.

“La idea de esta campaña, que hemos bautizado como ‘Compartamos nuestra Navidad’, es que 40 familias tengan un plato de comida en Navidad. Son 40 familias que están en un estado de vulnerabilidad crítica, abuelos, madres solas, niños que no tienen mamá y papá y viven con sus tíos o abuelos, por ejemplo. Desgraciadamente la situación económica del país lleva a que estén pasando muchas cosas, pero queremos ayudar a estas personas, que son quienes peor la pasan”, destacó Gabriela Carmona, responsable del comedor Horneritos (El Algarrobal, Las Heras).

Gabriela contó que es la primera vez que encaran una campaña de este tipo y que apunte a buscar comida puntualmente para que las familias puedan cocinar y comer en sus respectivas casas. Y es que, generalmente, suelen organizar celebraciones grupales en el espacio comunitario en la previa a estas fiestas de Navidad y Reyes Magos. En ese sentido, el viernes pasado tuvo lugar la cena a la que asistieron más de 1.000 personas (700 de ellas, niños y niñas) y donde les entregaron panchos, helados y hasta regalos a los niños.

Un comedor de Las Heras junta comida para que 40 familias puedan tener su cena de Nochebuena en casa. Foto: Gentileza Comedor Horneritos

“Pero esta idea es distinta. Porque ayer vino una señora de 60 años y me golpeó la puerta preguntando si no teníamos un paquete de fideos, porque no tenía nada para comer. Y a mí se me partió el alma de darme cuenta de que esa gente no iba a tener nada para cenar para Nochebuena, y solo falta una semana. Por eso buscamos que la gente dé un poquito de lo que tiene en sus mesas y que podía cambiar la vida de los demás”, siguió.

CÓMO AYUDAR A QUE LAS FAMILIAS DEL ALGARROBAL TENGAN SU PROPIA CENA DE NAVIDAD

La responsable y los voluntarios y voluntarias del comedor Horneritos se han propuesto juntar comida para que, al menos, 40 familias de El Algarrobal puedan tener su propia cena de Nochebuena.

Los que quieran ayudar pueden hacerlo con:

- Pata muslo de pollo.

- Ensaladas y verduras.

- Frutas.

- Gaseosa y/o jugo.

Un comedor de Las Heras junta comida para que 40 familias puedan tener su cena de Nochebuena en casa. Foto: Gentileza Comedor Horneritos

Quienes puedan y deseen ayudar con esta mercadería pueden acercarla a la esquina de Cisterna y Horneros, Casa 1 de la Manzana B (El Algarrobal) o vía Mercado Pago al CVU 0000003100051591830552, Alias: Comedor.Horneritos. También pueden comunicarse telefónicamente con Gabriela Carmona al 2613136783.

“La idea es entregar las bolsas con esta mercadería el mismo 24 de diciembre y directamente a las familias. Hoy solo nos estamos enfocando en los abuelos y los niños más vulnerables. En el comedor son 263 familias, pero sabemos que es difícil pedir para y llegar a las 263. Por eso pedimos para las 40 familias más necesitadas”, insistió.