Pirotecnia, gotas sedantes y música: qué hacer y qué no con las mascotas en las Fiestas

Desde hace ya varios años, la venta y uso de pirotecnia ruidosa se encuentra prohibida en toda la provincia de Mendoza. Esta decisión ha sido por demás celebrada, teniendo en cuenta que estos productos son peligrosos y representan un martirio para niños, niñas y adolescentes con TEA, así como también para las mascotas, quienes suelen vivir una verdadera pesadilla ante las explosiones.

Más allá de la prohibición de venta (al menos legalmente), ello no quita que durante los primeros minutos del lunes 25 no vayan a registrarse detonaciones en el cielo mendocino -algo que, casi con seguridad- también se repetirá el 1 de enero, pasadas las 0. Por esto mismo, se recomienda y es fundamental que los mendocinos y mendocinas tomen ciertos recaudos para con las mascotas que viven con ellos.

“Desde hace unos años, el concepto de la pirotecnia a nivel cultural ha cambiado bastante, por suerte. Tanto por la concientización en las redes, las campañas y en los mismos medios, cada vez se usa menos. Y eso no es por las mascotas, sino por lo que padecen los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). A nivel estadísticas, también han disminuido muchísimo los accidentados por pirotecnia, en mascotas y en humanos”, destacó la veterinaria Maga Morgui Capo a Los Andes.

Además, compartió cuatro recomendaciones sobre lo que hay que hacer con las mascotas en las fiestas y otras cuatro sobre lo que se desaconseja.

QUÉ HACER CON LAS MASCOTAS DURANTE LAS FIESTAS

Aunque se espera que sea en menor medida y menos estruendoso que otros años -por la prohibición-, es fundamental estar especialmente atentos con las mascotas en la medida en que se acerque el final de la Nochebuena y el comienzo de la Navidad.

- Ofrecerles e intentar mantenerlos en un lugar fresco y seguro

Muchas veces, con la idea de mantenerlos resguardados de los fuegos de artificio, se cae en el error de encerrar a las mascotas en una habitación demasiado pequeña, sin ventilación y ni siquiera un poquito de agua. Hay que tener en cuenta que, además de la pirotecnia, suelen ser días muy calurosos; por lo que es fundamental que el lugar no solo sea seguro, sino también fresco y tenga agua.

También es recomendable que no haya ventanas o puertas de vidrio contra las que pueda estrellarse y lastimarse. “Lo recomendable es que se los deje en una habitación donde esté acostumbrado a estar. En 90% de las situaciones, el animal con miedo suele reaccionar escondiéndose y no huyendo; salvo los fóbicos”, destacó la especialista, quien trabaja en la Veterinaria Mendieta.

- Colocar collar con una chapita identificatoria (con nombre y teléfono de contacto)

Presos de la desesperación y la angustia, algunas mascotas suelen huir despavoridas en el momento en que la pirotecnia se apodera de la atmósfera de las fiestas. Y si las puertas de casa están abiertas o hay algún agujero, suelen escapar y correr desorientados hacia cualquier lugar. A diferencia de sus salidas en soledad tradicionales -en el caso de quienes están acostumbrados a hacerlo-, en medio de los estruendos, los perros corren sin rumbo alguno. Y cuando la desesperación se esfuma, muchas veces no tienen noción ni de dónde están.

Por esto mismo es importante que porten un collar con una chapa y los datos de contacto de su dueño o compañero. Para que quien pueda encontrarlos perdidos, sepa a quien dar aviso.

- Reproducir música o sonidos agradables en el espacio

Un equipo de música o la televisión -en un volumen fuerte, pero no invasivo o estruendoso- son buenas opciones para paliar las consecuencias de la pirotecnia. Hay canales, como Animal Planet, que minutos antes de las 0 ya incluyen una programación con música clásica y videos amenos para que los sentidos de las mascotas puedan concentrarse en estos elementos auditivos y visuales; “tapando” a la pirotecnia. “Además de los canales de televisión, en YouTube hay listas con música para mascotas. La idea es aislarlo del ambiente externo y generar ambiente seguro y confortante”, indicó Morgui Capo.

- Consultar a un veterinario y tener el contacto de emergencia

Si bien existen unas gotas especiales con efectos sedantes que suelen suministrársele a los perros para paliar las consecuencias de las explosiones, no se trata de algo que pueda ser automedicado. Es clave que un veterinario valide su utilización y también la cantidad, según la raza y las características de cada animal.

Además, muchas veces, el efecto de esas gotas tiene que ver con una relajación únicamente muscular. No obstante, la mascota mantiene la alteración psicológica y emocional. Pero los demás no podemos notarlo ya que, al estar sedado muscularmente, no puede moverse ni manifestarlo. Sin embargo, la pirotecnia sigue alterando y afectando -para mal- a los perros. Por ello es clave también consultar siempre al veterinario o la veterinaria de confianza.

LO QUE NO HAY QUE HACER CON LAS MASCOTAS DURANTE LAS FIESTAS Y CON LA PIROTECNIA

- No dejarlos con el bozal puesto

Colocarles el bozal a los perros durante la celebración de la Nochebuena suele ser un error muy común. Y si bien estamos hablando de un elemento de seguridad para las personas o perros cuando están en la vía pública, no deja de ser un cuerpo extraño para el perro. Entonces, esto termina por convertirse en un obstáculo y hasta un impedimento para su correcta respiración en instantes de desesperación.

“No todos los bozales dejan respirar adecuadamente. A eso se suma que los perros y los gatos no transpiran para regular la temperatura como lo hace el ser humano, sino que lo hacen por medio del jadeo. Y si le tapás la boca a un perro que va a estar nervioso, sumado al calor, va a sufrir golpe de calor a los 20 minutos de tener el bozal”, indicó la veterinaria Maga Morgui Capo.

- Evitar la pirotecnia cerca de ellos

Dando por descontado que, lamentablemente, habrá manipulación de pirotecnia en la Nochebuena y Fin de Año (pese a la prohibición), es inevitable recomendar lo que se conoce como “el mal menor”. Entonces, la recomendación es no arrojar ni manipular pirotecnia cerca de las mascotas. No solo por la explosión, sino porque -muchas veces y en su instinto natural-, el perro va a buscar lo que se arroja para traerlo de regreso. Y es en ese momento en que se dan las terribles explosiones en los hocicos.

“El instinto predatorio de perseguir algo que chilla despacito y se mueve rápido siempre está en los perros. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cañitas rastreras y pirotecnia de ese tipo, porque el perro instintivamente lo va a seguir”, explicó.

- No usar medicación sin control veterinario

Como ya dijimos, la recomendación es no automedicar a las mascotas. “La droga que se utilizan en esas gotas es la Acepromazina, que es un sedante - tranquilizante que no altera la percepción de los sonidos, sino funciona como si fuese una ‘camisa de fuerza’. El animal no puede reaccionar o moverse, pero el estimulo funciona igual. Entonces, cuando uno ve al perro echado o tirado, es porque está casi desmayado. Si se da en abuso, es peligroso y se pueden intoxicar”, destacó la especialista, quien -incluso- destacó que ella no suele recomendar esa droga.

“Son muy contadas las situaciones en que la usaría, y nunca la recomiendo a mis pacientes que se le dé el mismo día de las Fiestas”, agregó.

- Evitar darles grandes cantidades de alimento

Como una cuestión instintiva, cuando uno se va de casa, suele dejarle el plato de comida lleno a las mascotas. Esto no es recomendable en un contexto en el que, probablemente, la desesperación se apodere de nuestro compañero.

“Uno deja el plato lleno de comida, por culpa. Y el animal lo ve, y come. Pero en noches como las de las Fiestas, va a aumentar frecuencia respiratoria. Y ello puede llevar al perro a vomitar y broncoaspirarse con el vómito. Mi recomendación es darle de comer cuando uno llegue, si no se va a ausentar por mucho tiempo. Y dejar agua, por el calor”, concluyó.