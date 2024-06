Las pulgas no solo son un padecimiento para los perros, sino que -si no se actúa a tiempo- pueden convertirse también en un dolor de cabeza -y grande- para las personas. Sobre todo si se tiene en cuenta que, según estudios internacionales, 30% de los compañeros humanos de los perros no se da cuenta cuando el can tiene pulgas.

Esto significa, en números concretos, que 3 de cada 10 seres humanos que vive con perros no advierte -o lo hace cuando ya es demasiado tarde- de la presencia de estos huéspedes invasores en su mascota.

Cómo controlar las pulgas: 3 de cada 10 personas no se dan cuenta cuando su perro las tiene. Foto: Archivo Los Andes

“Se necesitan 3 meses para eliminar completamente un problema de pulgas. Hay que tener en cuenta que las que se ven en el animal son tan sólo 5% de la población total, el otro 95% están esparcidas por los rincones de la casa. Para eliminarlas completamente, necesitás que tu perro o gato esté protegido durante 12 semanas en forma continua, para que las pulgas nuevas que quieran alimentarse mueran antes de poner huevos”, resume el veterinario Matías Garrido.

CÓMO COMBATIR LAS PULGAS

Como cada 6 de junio, se conmemora hoy el Día Mundial de la Concientización sobre la Importancia del Control de Plagas. La fecha fue establecida con la finalidad de destacar la importancia del control de plagas para el beneficio de la salud de la población, los bienes materiales y el medio ambiente.

Y, a nivel doméstico -y en aquellas familias ampliadas que cuentan con perros y gatos entre sus integrantes-, las pulgas son una de las plagas más comunes. Así como, además, muchas veces silenciosas.

Cómo controlar las pulgas: 3 de cada 10 personas no se dan cuenta cuando su perro las tiene. Foto: Archivo Los Andes

Desde hace ya varios años que las mascotas dejaron de ser, justamente, simple mascotas o animales de compañía. Hace ya varios años que el paradigma generalizado cambió, a tal punto de que hay familias en las que estos integrantes peludos y de cuatro patas duermen en las camas con las personas, comparten sillones y espacios y son -prácticamente- una persona más.

Sin embargo, más allá de tantos y tan marcados cambios, hay cosas que no han cambiado. Y la presencia de pulgas, que puede ser abundante en caso de que los animales no reciban los cuidados y tratamientos necesarios, es una de ellas. Con el agregado de que, con la humanización y socialización de las mascotas, ahora esta plaga también afecta más seguido a las personas.

En ese sentido, las pulgas y garrapatas son más que simples molestias, ya que son pequeños parásitos que pueden desencadenar grandes problemas para las mascotas, así como también en el entorno donde vive una familia.

Para tener una mera idea, una pulga comienza a poner huevos a las 24 horas de haber encontrado a un perro o gato, y solamente una sola pone hasta 50 huevos por día, lo que hace un promedio de 1.500 huevos en 30 días. Y eliminarlos por completo puede llevar mucho tiempo.

Cómo controlar las pulgas: 3 de cada 10 personas no se dan cuenta cuando su perro las tiene. Foto: Archivo Los Andes (Imagen ilustrativa)

“Hay que tener presente la duración del producto que se utilice. La mayoría dura, con suerte, 4 semanas aunque gracias a la tecnología también existen algunos de efecto prolongado y que llegan a cubrir esas 12 semanas con una sola aplicación. Suele aplicarse fácilmente, porque para los perros, la presentación es un comprimido oral y para gatos una pipeta cuyo contenido se vierte en la piel”, agrega Garrido, quien -además- es parte de la unidad negocios de animales de MSD Salud Animal Argentina.

La principal recomendación es, entonces, llevar un control detallado de cuándo se aplicó el producto a las mascotas (ya sea la pipeta líquida que se vierte en el cuello y detrás de la cabeza, o bien el “bombón” que se come y elimina las pulgas.

Sobre todo teniendo en cuenta, precisamente, que 30% de los compañeros humanos de los perros y gatos no se da cuenta de si su mascota tiene pulgas. Así las cosas, es clave saber que la mayoría de los productos contra las pulgas duran sólo un mes (o tres, en el caso de los más avanzados). Se trata de un lapso suficiente para matar a las pulgas que están en perros y gatos, pero no a aquellas que habitan en la casa y en la cama (si la mascota duerme con las personas).

Cómo controlar las pulgas: 3 de cada 10 personas no se dan cuenta cuando su perro las tiene. Foto: Archivo Los Andes (Imagen ilustrativa)

Por ello mismo, es recomendable hacer el control y la desparasitación de las mascotas periódicamente.

CÓMO Y DÓNDE SE DESARROLLAN LAS PULGAS

Las pulgas se desarrollan en lugares frescos, protegidos de la luz, ya sea en el interior o fuera de una casa. Sin importar cuánto tiempo y esfuerzo se dedique a la limpieza del hogar, estos parásitos no necesitan de la suciedad para prosperar, ni tampoco se ver afectan o alteradas por los desinfectantes comunes.

Sólo necesitan encontrar una mascota e “invadirlas” para dejar reposando y desarrollándose sus huevos. Además, también está científicamente comprobado que la pulgas pueden prosperar durante todo el año, incluso en invierno y gracias al calor de cada hogar.

Si bien los huevos son depositados y se desarrollan entre el pelaje y la piel de los animales, las pulgas nacen en otras superficies (camas, sillones, alfombras) y a partir de huevos que han caído de un perro o gato con pulgas. Es decir, no nacen sobre la mascota.

Seguí leyendo