Una ciclovía, veredas y mobiliario unificarán la imagen de las calles Yrigoyen y Brasil

El eje de Hipólito Yrigoyen-Brasil será renovado y la idea es unificar la imagen mediante un trabajo similar al que se está haciendo en Colón-Arístides Villanueva. Nuevas veredas, iluminación, reemplazo total de las redes y servicios y se agregará una ciclovía sobre el costado Norte (del lado de Ciudad) en Yrigoyen, para luego trazarla por el lado Sur, en Godoy Cruz, sobre calle Brasil. La licitación de las obras fueron publicadas este domingo y la apertura de sobres está prevista para el 17 de mayo. Uno de los objetivos es unificar la imagen de un eje de importante desarrollo comercial que combina la actividad diurna con la nocturna, vinculada a la gastronomía.

Contempla una mejora integral de las redes de servicios e infraestructura de ambas calles que marcan el límite entre Capital y Godoy Cruz. Está prevista la reconstrucción total de la calzada de hormigón, veredas y acequias y rampas peatonales. También puentes vehiculares, estacionamiento, semaforización, redes sanitarias. Como novedad, está prevista la construcción de una ciclovía que será la continuación de la existente en calle Moreno. En este caso, las obras comenzarán el el cruce de Palero-Belgrano, continuará por Yrigoyen, del lado Norte y Brasil, por el lado Sur y finalizará en la Avenida Gobernador Ricardo Videla. Por otra parte, se reemplazarán forestales que no se encuentren en buenas condiciones por nuevos ejemplares.

Infografía: Gustavo Guevara / Los Andes

Se cambiará la iluminación a LED en el sector Sur, ya que el Norte ya cuenta con ella y se realizarán obras hidráulicas de ampliación de canales aluvionales. Esta intervención tendrá una longitud aproximada de 1.500 metros. “En realidad son 14 cuadras y unos metros más, con financiamiento nacional, bajo la supervisión de la provincia y ambos municipios”, explicó Jorge Simoni, subsecretario de Obras Públicas de la provincia. El modo de ejecución será de a dos cuadras cada dos meses, mientras que el plazo total de la obra prevé 18 meses. Como se dijo, los trabajos se llevarán a cabo en conjunto por las Municipalidades de Godoy Cruz y de la Ciudad de Mendoza.

Mix residencial, comercial y gastronómico

Mario Isgro, titular de Planificación e Infraestructura de la provincia, resalta que “la refuncionalización de Hipólito Yrigoyen-Brasil es una obra muy importante para la planificación de Mendoza porque tiene que ver con otro ejemplo de obra de carácter metropolitano. En este caso, impacta en dos municipios, Godoy Cruz y Ciudad Capital, pero si bien la obra no toca físicamente a un tercer departamento, que es Guaymallén, lo beneficia también porque es un eje de circulación, que conecta con Beruti hacia el Este”. Isgro destaca que se ha dado en este sector sur de la ciudad, un mix de zona residencial, comercial y gastronómica en los últimos años. Y sintetizó: “La obra comprende hacer todos los servicios subterráneos y luego, en lo superficial, hacer nuevas calles, veredas, iluminación, cambiando la fisonomía de este eje en todo su recorrido”.

Consulta a vecinos

Debido a los grandes cambios y movimientos que se harán en el sitio, especialmente los vecinos Yrigoyen del barrio Bombal, de Ciudad y Romairone (Bombal Sur), de Godoy Cruz, no se mostraron muy conformes con tales trabajos. El punto más criticado es la ciclovía, según explicaron algunos durante una reunión que se realizó en setiembre en la Plazoleta Barraquero (Brasil y av. San Martín). Previamente, el municipio de Godoy Cruz realizó un sondeo y emitió un informe en el que dice que 56% de los encuestados está conforme con que la obra contenga una ciclovía; el 40% no está de acuerdo y un 4% no sabe. El 84% está de acuerdo con que se realice esta obra pública y el 72% de los encuestados dijo que iba a participar de la encuesta pública.

Coco, comerciante de calle Yrigoyen, comentó que el está de acuerdo con la ciclovía, pero sabe que otra parte de los frentistas no. “Frente a mi negocio no tengo problema porque entre España y San Martín no está permitido el estacionamiento de autos debido al intenso tránsito que hay durante prácticamente toda la jornada. Así, con una ciclovía del lado Norte, se evitaría que los autos estacionen sobre el cordón”, asegura. Pero Eduardo, que tiene su negocio de agencia de Lotería y Quiniela, no se mostró muy conforme con los trabajos. “La mayoría de los comerciantes no estamos de acuerdo porque se trata de una obra que tendrá muchas demoras y vemos que en las obras cercanas se están demorando más de la cuenta, ya sea por la crisis, por lo que sea, pero se demoran. Es mucho 18 meses todo parado aquí. Vemos que en Morón se están demorando, que en San Juan también llevan mucho tiempo”, se quejó Eduardo. Y recordó que ellos ya sufrieron un corte total de calle Brasil más de 6 meses por una gran pérdida de una colectora de cloacas en Belgrano-San Juan y Brasil.

Financiamiento

Simoni dijo que el proyecto sigue manteniendo la ciclovía, que el presupuesto total, a febrero de 2023 es de 1.240 millones de pesos y cuenta con el financiamiento internacional de la CAF (Corporación Andina de Fomento) y Unidad de Financiamiento Nacional. Resalta que las obras mejorarán la calidad de vida de los habitantes de ambas comunas. Comentó que la renovación de redes era algo necesario, ya que son servicios que son muy antiguos y a la vez, la unifiación de la imagen de ambas calles revitalizarán la zona. La obra se denomina Reconstrucción Integral de redes e infraestructura del Eje Mariano Moreno-Hipólito Yrigoyen-Brasil. “Es que sobre Moreno y Belgrano-Beltrán comienzan los trabajos con un replanteo del tránsito, la relocalización de los semáforos y la continuación de la ciclovía que proviene de Moreno-Palero-Pascual Segura”, explicó Simoni.