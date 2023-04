Ulpiano Suarez inauguró la renovada plazoleta Juan Gualberto Godoy junto a los vecinos de la zona

Este jueves, el intendente de laCiudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, dejó inaugurada las obras de renovación y puesta en valor de la plazoleta Juan Gualberto Godoy. Los trabajos llevados a cabo en este sitio de recreación, ubicado entre las calles Avellaneda, Martínez de Rozas y Granaderos de la Quinta Sección, tienen una especial significación, ya que cumplieron a un pedido de los vecinos de la zona. Junto a ellos, el jefe comunal habilitó el espacio público para que sea disfrutado.

Respecto a esta inauguración del lugar, el intendente Ulpiano Suarez expresó: “Estoy muy contento por varias cosas, principalmente, por poder encontrarnos con los vecinos en el espacio público, con muchas familias, muchos chiquitos, niños y niñas, quienes están disfrutando de los nuevos espacios de juego infantiles en esta renovada plazoleta Juan Gualberto Godoy”.

Y agregó: “Fundamentalmente, lo que buscan estas obras es generar un impacto en la calidad de vida de los vecinos y que tengan muy cerquita de sus casas una plaza de estas características, para venir a compartir un rato. Esto es lo más importante, a lo que apuntamos con la gestión”.

“Esta es una zona principalmente residencial, hay muchas familias y chiquitos en la zona. Ahora, vamos a seguir con otras intervenciones en otras plazas en la Cuarta, en la Sexta. Semanas atrás, estuvimos en la plaza Belgrano, antes en la plazoleta Caseros, poniendo en valor cada espacio público de la Ciudad pensado para el encuentro y para disfrutar entre los vecinos, con la familia, con los afectos”, comentó el jefe de la comuna capitalina.

Esta inauguración fue motivo de festejo en esta zona de la Quinta Sección de la Ciudad. Así, quienes se acercaron al lugar pudieron disfrutar de una gran despliegue de celebración que contó con la intervención artística y animación del payaso Chapote, acompañada de una entretenida música.

Mónica, uno de las vecinas de la zona, manifestó su contento y comentó: “Están divinos los juegos y aparte que han agregado muchísimos nuevos. Es una plazoleta de muchos niños y se utiliza bastante. Ha quedado preciosa, muy linda, los colores que le han puesto. Hoy he venido con mi nieta, que veíamos siempre cómo estaban remodelando la plaza y ella quería venir a estrenarla. Así que estamos muy contentos y agradecidos con la municipalidad por tener en cuenta a los vecinos y a los niños”.

De esta forma, los chiquitos que junto a sus padres asistieron a la inauguración disfrutaron de varios entretenimientos, entre ellos las cajas lambe lambe. “Esta caja es un género teatral en donde sucede una pequeña historia. En esta hay un sólo espectador que puede contemplarla, que espía un mundo que se desarrolla. Hay distintas historias que suceden con el empleo de distintos objetos, a veces sombras, otras miniaturas o las manos del intérprete. Además, a los espectadores les ponemos un auricular para que puedan involucrarse en el cuento. Hoy, hay tres cajas: una de Flora, otra de Delia y también de Susurros del Desierto”, explicó una de las artistas.

Una de las incorporaciones realizadas en esta renovación de la plazoleta Juan Gualberto Godoy es la de los pisos de goma en la zona de juegos infantiles. Entre los presentes en el acto se encontraba Armando Parlanti, de Eco Cuyum SA, empresa encargada de su fabricación. “Estos pisos son de caucho ciento por ciento reciclado. En esta plaza se han usado 2.780 neumáticos, que ya no van a estar contaminando, no se van a quemar y no van a ser foco de dengue, además de que entre sus bondades permite evitar que un niño se pueda lastimar. Es la mejor utilidad que se le puede dar a este residuo y hoy en día se está implementando en países del primer mundo”, indicó sobre estos elementos.

Detalle de los trabajos realizados en la plazoleta Juan Gualberto Godoy

Entre las tareas proyectadas para reacondicionar el predio, se jerarquizaron los elementos identitarios propios del lugar, tales como la glorieta, la fuente, el mástil y los bancos, incorporando señalética adecuada, potenciando su uso e integrándolos a recorridos y jardines. También, se colocaron nuevas piezas de mobiliario para mejorar el uso general del espacio. El trazado general imita al original, renovando íntegramente contrapisos, pisos y puentes, eliminando completamente barreras arquitectónicas y priorizando la accesibilidad universal.

Además, se amplió el área de juegos, sectorizándola en dos partes de acuerdo a las diferentes edades, incorporando juegos de vanguardia y tradicionales, e instalando un piso de goma apto para la seguridad del lugar. Asimismo, se ampliaron los sectores de arenero propios de la plazoleta y la disposición de los espacios de permanencia.

Respecto a la forestación, se mantuvieron todos los ejemplares arbóreos poniendo en valor los liquidámbar y el braquiquito. También, se reparó y optimizó el sistema de riego.

Las actuales luminarias se reutilizaron reubicándose y se incorporaron nuevas columnas de iluminación que aseguran la visibilidad nocturna en todos los sectores del espacio público.

Aspectos generales de la fuente

La fuente de la plazoleta J. G. Godoy es una fuente decorativa de tipo industrial, de fundición, que data de principios del siglo XX. Es un verdadero legado de la cultura ciudadana y de gran interés Histórico- Patrimonial. La misma funciona por desborde y sigue la tipología de fuente con fuste y platos de agua. De aproximadamente 2,70 m de altura, su aspecto guarda similitud con otras existentes de Mendoza provistas por la Fundición Val d’Osne.

Posee una base de hormigón armado recubierta de cerámica que funciona como plato colector de agua y un cuerpo central, con dos platos (un tercero faltante, ya que entre el plato superior y el inferior se encontró una impronta que indica que en algún momento existió otro hoy desaparecido).

Su estructura es metálica y, según las aproximaciones que arrojan los estudios preliminares, todo indicaría que posee una aleación con gran proporción de aluminio. Además, tiene en su fuste, figuras artísticas integradas en altorrelieve con motivos de garzas y detalles vegetales, de estilo francés muy propio de la época en que fue instalada hacia 1910.

Proceso de restauro

La fuente presentaba distintos tipos de deterioros y un proceso de oxidación favorecido por la humedad y las fluctuaciones climáticas. Por esto, para su intervención, primero se realizó una limpieza general y también se llevó a cabo un decapado de la pintura existente. Posteriormente, se inició un tratamiento químico para prevenir la oxidación del material que da soporte a la fuente.

Al retirar las múltiples capas de pintura, quedaron descubiertos a pleno sus detalles ornamentales, los cuales consisten en flamencos, hojas y zarcillos que forman parte de la composición armónica de toda la obra. En dichas particularidades, se restituyeron partes faltantes correspondientes a las figuras animales de la base del conjunto y se colocó una pátina para resaltar los motivos en altorrelieve, logrando así una diferencia cromática y quedando a la vista estos elementos artísticos.

Tareas de consolidación y restauración de la obra

Primero, se trabajó en la remoción de las sucesivas capas de pintura hasta llegar al material original. También, se llevó a cabo el ajuste de los encastres estructurales de la fuente. Además, se solucionaron grietas y fisuras, y, una vez estabilizado el objeto, se trabajó en la homogeneización de las superficies, colocando un acabado de terminación final para la correcta visión de conjunto. Los cuencos de la fuente fueron tratados con productos específicos para su adecuada impermeabilización conforme al uso dado como fuente.