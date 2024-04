El Gobierno busca controlar que $30.000 millones que llegarán para las comunas sean destinadas a obras educativas

El Gobierno Provincial avanza en su idea de ordenar y eficientizar los destinos del dinero que llega tanto a la provincia como también a los municipios -que es cada vez menor producto de la crisis económica- y que tienen un destino específico. En este caso, se trata de fondos que llegan desde la Nación directamente a las 18 comunas, que están previstos que sean unos $30.000 millones este 2024; y que deben ser destinados exclusivamente a obras o inversiones vinculadas con la educación.

Si bien los recursos llegan desde hace 18 años, recién en los últimos dos años se ha puesto el foco por parte del Gobierno para regularizar sus destinos y que se especifique desde cada comuna qué se hace con ese dinero, sobre todo teniendo en cuenta que la educación es de competencia provincial.

Más control

No obstante, el Ejecutivo dio un paso más, ya que esta semana ingresó una reforma de un artículo dentro del paquete fiscal que presentó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad a la Cámara de Diputados, en la cual se busca “marcar la cancha” y retener fondos a los intendentes que no rindan cuentas respecto a los recursos que llegan con este fin específico.

El artículo es el 21, con el que se modifica el artículo 52 de la ley del Presupuesto 2024, que habla de la coparticipación de financiamiento educativo a los municipios. En el mismo se hace referencia a la ley de Financiamiento Educativo 20.075, que se sancionó en 2006 durante la gestión de Néstor Kirchner y que destina recursos de Nación a los municipios.

En el agregado que introdujo el Poder Ejecutivo al artículo, solicitado por la Dirección General de Escuelas (DGE), se especifica que “ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de los Municipios, el Poder Ejecutivo promoverá la ejecución total o parcial de la retención de las transferencias de los fondos asignados con destino a los municipios hasta tanto se cumplimenten las condiciones exigidas en el presente artículo”.

Además, establece el articulado que “en los casos en que se proceda a retener los fondos asignados a un municipio, se le otorgará al mismo un plazo de 90 días para la asignación de tales recursos al destino fijado” y que vencido el plazo, “la Dirección de Educación, Cultura, General de Escuelas del Ministerio Infancias y DGE con el aval del Ministerio de Hacienda y Finanzas podrá reasignarlos con los criterios establecidos en concordancia con la presente ley a esa u otras jurisdicciones”.

Por último, marca que todo lo anterior queda sujeto “a la vigencia efectiva del régimen previsto en la normativa nacional citada”.

Por el momento, el dinero está llegando, acotaron desde el Poder Ejecutivo, y expresaron que según sus estimaciones, serán unos $30.000 millones los que deberían llegar en este 2024, aunque plasmaron también la incertidumbre actual de acuerdo a este número ya que la recaudación “está cayendo como un piano”.

Bajo la lupa

Mientras tanto, desde la DGE aclararon que la novedad de esta reforma es que efectivamente hará “retenciones” de los recursos en caso que no especifiquen qué hacen con los fondos. “Si no muestran los papeles de inversión educativa, no se girarán los fondos y los retendrá la DGE por un tiempo establecido por ley”, que son 3 meses. No obstante, si no llega la información, los utilizará el propio organismo.

Como se mencionó, este tema entre la provincia y los municipios no es nuevo, ya que el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, lanzó una avanzada contra las comunas hace dos años, cuando notaron desde el Ejecutivo que este dinero llegaba pero no estaba “imputado” formalmente en educación, que es un servicio del cual se encarga el Gobierno Provincial.

En aquel momento, varios intendentes pegaron el grito en el cielo y aseguraron que invertían “más en educación que lo que llegaba de Nación” y que no necesitaban el control del Gobierno provincial.

Sin embargo, en el Gobierno comenzaron a detallar a los municipios dentro del dinero que se distribuía de coparticipación, el monto total que llegaba directamente a Educación, y solicitaron a las comunas que informaran el destino a la DGE.

Desde la DGE sostuvieron a Los Andes que este dato ha sido cumplido “en parte” por algunos de los municipios, pero no todos lo han hecho.

“En su momento, se puso como mínimo que informaran el 30% de lo que llegaba para presupuesto educativo. Algunos informan qué es lo que hacen con el 100%; pero otros sólo un 50% y hay varios que sólo se limitan a ese 30%”, destacaron.

Es por esto que ahora se dispone la obligatoriedad de la información del total del dinero recibido, para que la DGE tenga información plena en primer lugar de que el dinero que llega se invierte en educación; y por otro lado, conocer también sobre dónde se invierte el dinero.

Más para infraestructura

De igual forma, el Gobierno local aseguró que se trata de “normalizar” y ordenar todos los recursos que llegan; y valoraron que hay un “buen diálogo” con las comunas.

De hecho ya se han suscripto convenios con algunos municipios sobre qué hacer con esa plata. En el organismo que dirige Tadeo García Zalazar aseguran que “saben a ciencia cierta dónde están las principales falencias y necesidades dentro de cada municipio”, por lo que, en medio de una crisis macroeconómica como la que se transita, lleva a tener un “mejor panorama” el hecho de poder “convenir” dónde invertir el dinero.

“Posiblemente los municipios tienen ideas que son realmente positivas, pero a veces hay necesidades que cubrir”, expresaron. Un caso que sirve como ejemplo es el de Rivadavia, en el cual el municipio pretendía la construcción de un jardín maternal, pero se acordó en primer lugar establecer mejoras de ampliación en la escuela Tolosa; y luego seguir por el jardín.

En tanto, se esperan mayores reuniones de García Zalazar con todos los intendentes, para tratar de establecer “puntos en común” para mejorar inversiones, y que vayan en su mayoría “a infraestructura educativa” que es hoy en día una de las principales necesidades de la DGE.

Municipios en regla

Los Andes realizó un sondeo por intendencias dentro de la provinica, donde la gran mayoría sostuvo que, más allá de este proyecto, se está informando qué se hace con el dinero; pero también sostienen que invierten “mucho más de lo que llega de Nación” en educación.

Uno de ellos es Maipú, donde pretenden terminar el “gran hito” comunal de la construcción de una escuela con fondos municipales.

También comentaron que han invertido también en programas de construcción de playones deportivos; capacitaciones a docentes y alumnos, con 300 beneficiarios de becas; y educación deportiva para personas con discapacidad, entre otros. “Todo genera una erogación de gastos y se invierte más en todos estos planes, que lo que puede venir de Nación”, acotaron.

En tanto, desde Godoy Cruz y Capital no dieron mayores detalles de acuerdo con el proyecto, pero dejaron en claro que ya vienen manteniendo comunicaciones con el Gobierno provincial para articular inversiones.

Del lado de Guaymallén adelantaron que esta semana que entra firmarán un convenio con el Ministerio de Educación para tener en claro las obras a realizar.

Pero dejaron en claro que estos fondos que venían por la ley de Financiamiento Educativo “siempre existieron y siempre se destinaron a los municipios y nunca se le exigió al municipio discriminar el uso de esa plata en educación, venía a la bolsa de dinero general”.

En tanto, en los últimos meses marcaron que desde Hacienda en 2022 solamente se pidió “ejecutar como mínimo el 30% en las escuelas de la provincia en infraestructura escolar”.

“Ahora hay una diferencia, ya que quieren el 100% de ese dinero en infraestructura escolar”, indicaron. De esta manera, se lanzará en la comuna un nuevo programa de “infraestructura urbana educativa” para ese tipo de trabajo en particular.

Por ende, el intendente Marcos Calvente anunció este lunes que la comuna destinará el 100% de los recursos que recibe de la provincia por el Fondo para Infraestructura Educativa al mejoramiento de las escuelas del Departamento. “No solo que vamos a sostener ese esfuerzo sino que lo vamos a incrementar. En los años anteriores destinamos más del 30% con la instrucción de inversión en temas educativos, ahora lo vamos a llevar al 100%”, marcó.