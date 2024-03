Tras denuncias de faltantes, aseguran que se regulariza la entrega de medicamentos oncológicos en Mendoza

Tras denuncias por faltantes de medicamentos oncológicos luego de algunas medidas tomadas por el gobierno nacional, en Mendoza aseguran que se regulariza la entrega.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, había manifestado que después que una auditoría interna se había detectado falta de controles en la compra de “medicamentos costosísimos” que posibilitó la adquisición de insumos con sobreprecios a través de “compras dirigidas”, selección antojadiza de proveedores y presupuestos informales. Según se detalló, las operaciones se realizaron a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) que dependía de Desarrollo Social en la gestión nacional anterior.

Como consecuencia, pacientes oncológicos denunciaron que el gobierno nacional frenó el envío de medicamentos y este lo reconoció, asociándolo a la investigación por la denuncia.

El área volvió a trasladarse al Ministerio de Salud y en Mendoza, Adolfo Capó,Jefe del programa Oncológico local, aseguró que la situación de entrega de medicamentos se está regularizando.

“Este fue un problema que surgió en una Nación donde buena parte de la medicación de oncología estaba siendo entregada por Acción Social, que es un ámbito al que no le corresponde. Esa entrega aparentemente tenía irregularidades severas, en este periodo de nueva gestión pasó al ámbito de salud, que es donde corresponde”, explicó a Canal 9.

Explicó que ese desfase tuvo un impacto a nivel nacional y tuvo un impacto parcial en la provincia de Mendoza en cuanto a la entrega, en particular sobre un grupo de pacientes que son atendidos a través de Nación, el ámbito de contención de estos pacientes. Pero además explicó que las dificultades venían desde antes.

“Desde septiembre y octubre hubo un periodo que se prolongó entre casi tres semanas donde la medicación oncológica no tenía valor, no se vendía, directamente, porque no tenía costo, fuera un incremento exponencial de los costos, de modo que, más allá de lo que nosotros cotizamos o pedíamos cotización, no había entregas de medicamentos”, refirió y lo atribuyó a la especulación por el contexto político y económico del año electoral.

“No seguían los incrementos, ningún tipo de parámetro medible, no estaba relacionado a la inflación, al dólar oficial, al dólar blue, era una condición netamente especulativa, esto claramente fue un agregado a esta condición de déficit en determinado grupo de medicamentos. Básicamente los medicamentos ecológicos groseramente los podríamos clasificar en los medicamentos habituales, que es quimioterapia o monoterapia y tratamientos biológicos que son de muy alto costo, estos medicamentos, los de alto costo que son de biotecnologías son los que tuvieron el problema concreto con respecto a los eventuales faltantes”, señaló. Además agregó: “Estos medicamentos pueden implicar entre 15 a 20 millones por paciente por mes, es un monto significativo; siempre ha sido distintiva la provincia de Mendoza con respecto a esto y respecto al resto del país, con lo que se refiere al aporte de medicación oncológica, esto empezó a regularizarse desde la semana pasada, los mínimos faltantes que son muy pocos, tiene que ver con una cuestión de logística, no específicamente de aportes, de modo que hoy está resuelta, salvo por uno o dos medicamentos”.