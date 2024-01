Bolsillos sin respiro: en Mendoza, el precio de los medicamentos aumentó 240% en un año

La crisis económica que vive el país sigue afectando el bolsillo de los consumidores y, en este caso, se trasladó al precio de los medicamentos, que según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) fue de 300% a nivel nacional. Los datos en Mendoza reflejaron un aumento en todo el año 2023 de 240% del valor de los remedios y, sólo en diciembre, de 35%.

Desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza (Cofam) reconocieron que los aumentos de precios tienen que ver con el contexto inflacionario, el decreto del Gobierno nacional que se está debatiendo actualmente en el Congreso y con el listado que ellos reciben de los laboratorios. Lo cierto es que el mendocino es quien debe pagar más cada vez que va a una farmacia.

El prosecretario de Cofam, Ricardo Ayzcorbe, le contó a Los Andes cuál es la situación de Mendoza en relación al informe del Ceprofar y admitió que en todo el año 2023 el aumento que sufrieron los precios de los medicamentos fue del 240%. “Hay que aclarar que este aumento del que se habla es en productos puntuales porque los incrementos en el listado de los laboratorios es diferenciado. Es decir, hay medicamentos que pueden aumentar 300% y otros un 150%, eso depende de la estrategia que usen los laboratorios para las ventas de sus productos”, señaló.

“A nosotros ya nos llega el listado con los nuevos valores”, aclaró Ayzcorbe. Añadió que en diciembre pasado los remedios sufrieron un incremento en sus precios de 35%, un duro golpe al bolsillo de los mendocinos. Según detallaron, no se trasladó “todo el porcentaje de aumento al público para no perder ventas”, las cuales tienen tendencia a bajar ante este tipo de situaciones que afectan directamente a los consumidores. De hecho, según el informe de Ceprofar, las ventas de fármacos cayeron 19% en el último mes, y la perspectiva es que se vengan aún más abajo durante enero.

“En diciembre fue de 35% el aumento y, de ese número, un 15% lo absorbimos nosotros para no afectar las ventas, que de por sí bajan cuando hay aumentos. Y en lo que va de enero de este año, el valor de aumento que recibimos fue del 20% y no sabemos qué pasará para adelante. Nosotros no ponemos los precios, los pone la industria”, comentó Ayzcorbe.

Obras sociales y prepagas

El prosecretario de Cofam señaló que a este contexto de aumentos constantes y caída en las ventas se le suma que no pueden destrabar el problema con obras sociales y prepagas, que comenzó hace algunos meses.

Ricardo Ayzcorbe explicó que recién en estos días están cobrando las facturas de noviembre, lo cual habla del atraso que tienen para el cobro por parte de estos prestadores de salud. “Se sigue negociando y trabajando en los convenios porque hay veces que las obras sociales pagan precios del 2020 casi y no se actualizan a los valores de hoy. El problema es que seguir negociando con obras sociales y prepagas nos llevará tiempo y, mientras tanto, vemos nuestros costos y pagos totalmente devaluados”, señaló.

En esta línea, el dirigente de Cofam dijo que el decreto que emitió el gobierno de Javier Milei los impactó de forma repentina y esperan que eso se pueda corregir para que no siga afectando a su sector.

Cofam también mantiene un conflicto con las autoridades del PAMI por el desfasaje de dinero que reciben las farmacias por los medicamentos que se les entregan a los afiliados. Según relató Ayzcorbe, existe una brecha del 63% entre el precio de PAMI y el precio al público, en este caso adultos mayores o personas que posean esta cobertura de salud.

“No vamos a resentir la atención pero necesitamos una solución para achicar esa brecha. No tenemos interlocutores de PAMI en Mendoza y eso nos complica mucho. Se está tratando de resolver el problema desde la confederación nacional”, aclaró Ayzcorbe.

En PAMI, los afiliados pueden inscribirse al programa de Atención Médica Integral, donde se les proporciona una cobertura que contempla la gratuidad total de los medicamentos ambulatorios, con un máximo de hasta cuatro prescripciones mensuales. Esta asistencia está dirigida a aquellos beneficiarios que no cuentan con el nivel económico para afrontar el costo de sus remedios, que vienen sufriendo grandes aumentos en sus precios.

Escenario nacional

El precio de los medicamentos más usados aumentó 319,1% entre enero y diciembre de 2023, casi 100 puntos por encima del índice de precios al consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), según un informe del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar).

Estos incrementos por sobre la inflación “no sucedían desde 2019″, cuando se registró una inflación anual de 53,8% y una escalada del valor de medicamentos de 111,9%, señaló Ceprofar en un comunicado. Asimismo, precisó que el IPC anual de 2023 fue de 222,7% y aclaró que para llegar a ese dato tomó el estimado de diciembre (30%).

En tanto, en el último bimestre del año pasado (del 1 de noviembre al 31 de diciembre), “el aumento promedio en medicamentos fue del 90%, superando el 100% en algunos casos de medicamentos muy usados”, señaló la entidad.

También contempló que en noviembre-diciembre de 2023 ya no regía la regulación de precios a través de acuerdos entre el Gobierno y los laboratorios, finalizada el 31 de octubre último. “Hasta ese momento, los precios habían acompañado en términos generales a la inflación”, subrayó la entidad.

Por otra parte, Ceprofar manifestó que “con este nivel de incrementos, resulta preocupante la posibilidad de problemas en las coberturas a través de las obras sociales, que tienen sus ingresos en relación a los salarios de sus afiliados”.

Por último, el informe nacional advirtió que “se observan grandes diferencias entre los precios de distintas marcas en medicamentos muy usados, como omeprazol (antiulceroso), losartan (antihipertensivo), clopidogrel (antitrombótico), paracetamol (analgésico), ciprofloxacina (antibiótico) ibuprofeno (analgésico), salbutamol (broncodilatador) y enalapril (antihipertensivo), entre otros”.

Sobre la caída en las ventas, el informe de Ceprofar indicó que las ventas de fármacos cayeron 19% en el último mes, y la perspectiva es que se vengan aún más abajo durante enero. En el caso de Mendoza, desde el Colegio Farmacéutico admitieron que las fuertes subidas de precios repercutieron en las ventas, pero no especificaron ningún porcentaje hasta el momento.

“Nosotros no fijamos los precios, trabajamos con un margen del 30% del cual el 10% se lo lleva la seguridad social y, lógicamente, cuando se ven estos aumentos de precios las ventas tienden a caer”, puntualizó Ricardo Ayzcorbe.