Tiene 107 años, vendieron la finca donde vive y necesita ayuda para construir un nuevo hogar

“Vos preguntás en Coquimbito, en la zona donde vive ella, y no te podés ni imaginar cómo la quieren, ¡ni la cantidad de cosas que te van a contar! Todos los días se despierta a las 5 o 6 de la mañana, aunque haga frío. Va a hacer las compras por su cuenta, va al banco y es muy amable con todos. Ya no sabemos de qué forma pedirle que no salga sola cuando hace frío ni que haga cosas que le demandan demasiada fuerza, pero ella se ha acostumbrado a hacer todo sola desde siempre”, cuenta Norma Churquina (51) sobre Julia Quispe (107).

Quizás la descripción de Norma sobre Julia no sea necesariamente objetiva e imparcial, ya que Julia es la mamá de Norma. Sin embargo, no es solo la mujer de 51 años quien coincide en esas características al momento de describir a la vecina más famosa de Monteagudo y Urquiza de ese distrito maipucino. Allí, con 107 años, vive Julia desde hace 6 años.

Julia, la mujer de 107 años más querida de Coquimbito, necesita una pieza para poder vivir. Foto: Gentileza Norma Churquina.

Hace un mes, Julia recibió el alta tras permanecer internada por unas complicaciones intestinales y regresó a la casa de esa esquina de Coquimbito donde ya es una referente y donde todos la saludan a diario, sin excepción. Sin embargo, la mujer de 107 años deberá abandonar esa finca en la que vive en breve, ya que los dueños del lugar –quienes le prestaban la casa- la vendieron.

Por esto mismo es que su hija, Norma, pide ayuda para conseguir material de construcción que le permita levantar una piecita más en su casa de General Ortega (también en Maipú) y para que “la Julia” no solo tenga un techo bajo el que vivir, sino que esté más cerca de su hija, su yerno, 3 de sus nietos y hasta un bisnieto. Todos ellos viven en el lugar al que, si todo va bien, se mudará Julia a su nueva habitación.

“Le prestaron un lugarcito donde vivió por 6 años, pero ahora se tiene que ir porque vendieron esa finca. Entonces yo le propuse que se venga a vivir conmigo y que podíamos construir una piecita en el fondo. Por eso ahora necesitamos algo de material de construcción para hacer una piecita de apenas 4 metros por 4 metros, para que pueda tener su propio lugar”, destaca Norma, quien vive a menos de un kilómetro de la finca que su mamá deberá abandonar en breve.

Quienes puedan ayudar con palos, material de construcción, ladrillos y cemento –entre otras cosas- para que Julia tenga su propia habitación, pueden comunicarse con Norma Churquina al 2616887213.

La historia de Julia, la centenaria vecina de Coquimbito que es querida por todos

Julia Quispe nació en el Norte Argentino el 7 de febrero de 1915, pero la anotaron en Bolivia. Luego regresó a Jujuy y desde muy joven trabajó en la caña de azúcar. Allí conoció a quien fue su marido –también trabajaba en el lugar-, y conformó una familia. “Julia tuvo 3 hijos, un varón y dos mujeres, pero una de ellas falleció. Yo soy adoptada y llegué a la familia apenas nací”, repasa Norma sobre la familia.

Hace 30 años, el marido de Julia falleció y en ese momento la mujer y su hija Norma (quien también es jujeña) se mudaron a Mendoza.

“Estamos instalados todos acá en Mendoza y mi mamá consiguió que le prestaran esa casita en la finca. Pero ahora tiene que irse del lugar, y yo quiero traerla con nosotros. Si bien vive con una sobrina en Coquimbito, la chica está en pareja y empezando a hacer su vida, por lo que no puede quedarse sin nadie que la cuide”, reflexiona en voz alta Norma.

Julia, la mujer de 107 años más querida de Coquimbito, necesita una pieza para poder vivir. Foto: Gentileza Norma Churquina.

Lúcida y con buen estado de salud

El 7 de febrero pasado, Julia Quispe cumplió 107 años y lo celebró con su familia en Mendoza. Mentalmente se encuentra por demás lúcida, según cuenta su hija Norma. Y físicamente, con las limitaciones de la edad, se las ingenia y rebusca, para sus quehaceres cotidianos. “¡Es cabezadura! Le decimos que no haga tanta fuerza, pero ella sale y hace todo por su cuenta”, destaca, sonriente, Norma.

Hace un mes Julia estuvo internada por algunas complicaciones de salud, pero recibió el alta y continúa con su día a día. “Cuando estuvo internada, ella le pidió oraciones a la gente. Y todos cumplimos, porque ella es muy religiosa. Y así salió, y hoy está muy bien de salud”, explica Norma.

Norma, la hija de Julia que vive en Ortega es ama de casa y se la rebusca cómo puede para vivir en el día a día. Su marido, en tanto, es operario de una fábrica en el carril Rodríguez Peña. Y ambos, junto a sus tres hijos (y nietos de Julia) se ilusionan con poder levantar cuanto antes la habitación en la vivienda para que “la abu” se mude con ellos cuanto antes.