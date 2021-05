Sin las monjas ni las otras 7 imputadas en sala, comenzó el segundo juicio por los abusos a niños en el Próvolo

Llegó el día; y aquella historia que comenzó a escribirse el 25 de noviembre de 2016 -cuando salieron a la luz las primeras denuncias por los abusos en el instituto religioso Antonio Próvolo- cuenta desde hoy con un nuevo episodio. A las 8:08 de este lunes 3 de mayo, en la Sala 4 del Fuero Penal Colegiado de los Tribunales Provinciales comenzó el segundo de los juicios por los abusos sexuales y episodios de corrupción que tuvieron como víctimas a niños sordos y niñas sordas que estudiaban y dormían en el tenebroso instituto religioso que funcionó hasta fines de 2016 en la calle Boedo (Carrodilla).

La monja japonesa Kumiko Kosaka, una de las imputadas, sigue la audiencia de forma remota. Foto: Archivo / Los Andes.

Luego de que entre septiembre de 2018 y noviembre de 2019 fueran condenados cuatro hombres por estos hechos (entre ellos dos curas, todos sentenciados como culpables de los abusos); desde este lunes se encuentran en el banquillo de acusados -o acusadas- 9 mujeres . Ellas son las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez -la primera de ellas está imputada como autora de algunos hechos, mientras que las dos cuentan con acusaciones como partícipes de otros abusos concretados por los ya condenados-; la ex representante legal del instituto, Graciela Pascual; las ex directoras Gladis Pinacca, Cristina Leguiza, Valeska Quintana y Laura Gaetan; la psicóloga Cecilia Raffo y la ex cocinera Noemí Paz. Todas ellas están imputadas como partícipes por omisión (la Fiscalía cuenta con pruebas que evidencian que tenían conocimiento de los abusos y no los denunciaron).

Sin las acusadas presentes

Dado el contexto de pandemia de coronavirus y el delicado momento epidemiológico que atraviesa el país (y, por ende, Mendoza); el segundo juicio que comenzó esta mañana será en modalidad semipresencial. Esto significa que la mayoría de los actores involucrados (además de las 9 imputadas, hay 25 abogados -de ambas partes-, los representantes del Ministerio Público Fiscal, el tribunal de jueces -con dos suplentes-) participarán a diario de las audiencias de forma remota; conectados a una aplicación virtual.

El abogado de la monja Kumiko Kosaka, Carlos Varela Álvarez es uno de los letrados que está presente en la sala 4 del Fuero Penal Colegiado. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes. Orlando Pelichotti

En ese sentido, de la primera audiencia -que comenzó esta mañana- solo participan de forma presencial el presidente del tribunal, el juez Horacio Cadile; el fiscal Alejandro Iturbide; uno de los abogados de la monja Kosaka, Carlos Varela Álvarez y otros tres abogados. Mientras que el resto de los protagonistas se conectaron de manera virtual.

Así las cosas, Kosaka, Martínez, Pascual, Pinacca, Leguiza, Quintana, Gaetan, Raffo y Paz están participando de manera remota del juicio que las tiene como imputadas. En el caso de la monja japonesa Kosaka, al ser la única que se encuentra con prisión (domiciliaria) de las acusadas, sigue la audiencia desde el estudio de su abogado.

Lectura de imputaciones

Pasadas las 8:08 e iniciado oficialmente el segundo de los juicios; el tribunal le solicitó a las 9 imputadas que se presenten a sí mismas; por lo que las monjas, la ex representante legal, las cuatro ex directoras, la psicóloga y la ex cocinera procedieron a hacerlo desde los puntos en los que estaban conectadas.

Graciela Pascual, la ex representante legal del Próvolo, es otra de las 9 imputadas. foto: José Gutiérrez / Los Andes.

Una vez cumplida esta formalidad, se comenzó con la lectura de las imputaciones (entre todas las mujeres suman 10 imputaciones). Si bien se trata de una formalidad, se espera que las primeras dos jornadas -y quizás tres- transcurran precisamente con esta formalidad.

Juicio maratónico

Siempre con la modalidad semipresencial -detalle que estará directamente vinculado a la situación epidemiológica-, las audiencias se extenderán de lunes a viernes, de 8 a 13; aunque los cuartos intermedios irán también marcando el ritmo de las jornadas.

En total, entre víctimas y testigos, se ha citado a 265 personas para que presten declaración en la causa. En lo referido a las víctimas, son 36 las involucradas en las 3 causas que se unificaron para este juicio; y la intención es que (al igual que en el primer juicio) se reproduzcan una vez más las cámaras Gesell grabadas durante la investigación de la causa y que los jóvenes no declaren nuevamente sobre los episodios de abusos que vivieron (para evitar revictimizaciones). Para este juicio son 52 las cámaras Gesell definidas para que se reproduzcan.

La gran cantidad de testigos ha derivado en que haya audiencias confirmadas, al menos, hasta el mes de octubre. No obstante, en los pasillos de tribunales no descartan que el juicio pueda estirarse hasta el año de duración. A ello se suma que, además de los 3 intérpretes de Lengua de Señas Argentina (LSA) oficiales y que intervienen en la causa desde el primer momento; habrá otros 2 intérpretes de parte (es decir, aportadas por la defensa)

Los cuatro condenados

El 25 de noviembre de 2019, el mismo día en que se cumplían los 3 años desde que el mayor caso de abuso eclesiástico de la historia de Mendoza saliera a la luz; se conoció la histórica condena a los principales acusados.

Los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi y el jardinero Armando Gómez, 3 de los 4 condenados en el primer juicio.

Ese mediodía, los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi fueron condenados a 45 y 42 años de prisión; mientras que el jardinero Armando Gómez fue condenado a 18 año de prisión. Todos fueron declarados culpables de ser quienes cometieron los perversos ataques sexuales.

El ex monaguillo Jorge Bordón fue condenado en septiembre de 2018 a 10 año de prisión. Foto: Archivo / Los Andes.