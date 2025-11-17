Según un experto, bloquear Roblox no soluciona el acoso virtual: "El pedófilo se va a otra plataforma"

Roblox, una de las plataformas de juegos online más usadas por niños, niñas y adolescentes en todo el país, ha sido identificado como el hábitat por naturaleza en el que predadores pedófilos captan a sus víctimas para ganarse su confianza y, por medio de engaños y extorsiones, acceder a fotos y videos íntimos. Este es el delito que se conoce como Grooming (o acoso cibernético) y que termina convirtiendo a los chicos y chicas en rehenes de estos depravados.
Más allá de la medida, el abogado Hernán Navarro, fundador y director ejecutivo de la ONG Grooming Argentina advirtió que la medida "nada tiene que ver con la educación" y es "superficial".
"Se está estigmatizado a Roblox y, paradójicamente, la educación está prohibiendo la posibilidad de educar. Prohibir no es educar, prohibir no es prevenir. Y es contradictorio que se emplee una política de prohibición y no de educación digital", destacó Navarro a Los Andes, quien destacó que esto no elimina el riesgo, sino que lo oculta y hasta lo desplaza.
"Al prohibir una plataforma se está dando un mensaje peligroso a la sociedad. Hay que entender que el enemigo no es esa plataforma, sino que es la pedofilia que se expresa en la plataforma. Y si no se persigue y castiga al pedófilo, ante el bloqueo de una plataforma se va a ir a otra", advirtió Navarro.
Grooming y pedofilia: hay que arrancar el problema de raíz
Roblox, Minecraft y Free Fire son las tres plataformas de juegos online más utilizadas en la actualidad por los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en Argentina. Y también son los ecosistemas preferidos por los "groomers" (acosadores virtuales) para lanzar sus carnadas, tender sus trampas y esperar que alguna víctima desprevenida caiga en sus garras.
Los casos de NNyA que son captados por los predadores tras entrar en confianza e iniciar un vínculo en estos juegos -por ejemplo, suelen hacerlo tras regalarles diamantes y/o monedas virtuales- son una constante. Y fue ello lo que motivó al Ministerio de Educación de CABA a anunciar y ejecutar el bloqueo al acceso a esta plataforma desde las conexiones escolares.
Pero, según Navarro, esta medida no viene a solucionar nada, más allá de la espuma y efervescencia del anuncio en sí.
"Estas medidas son estériles, ¿qué necesidad hay de bloquear Roblox en las escuelas? Si bien es cierto que las empresas tienen sus responsabilidades y deben ocuparse, la prohibición no es la solución. Y es que el perfil del groomer se expresa en cualquier plataforma digital, y si caemos en la estigmatización de una de ellas, el pedófilo migra y aparece en cualquier otra. Y, reposicionándose dentro de un perfil desde el que construye un lazo de confianza y vinculo, vuelve a atacar", describe Navarro, quien destaca que las edades más vulnerables dentro del Grooming -y que coincide con el de los habitués de estos juegos- son entre los 7 y los 12 años.
En ese sentido, el referente de Grooming Argentina destacó que, de seguir apuntando al bloqueo y la prohibición, el riesgo va a coexistir plataforma por plataforma. Y hasta acotó que es imposible bloquear Discord, TikTok, Instagram u cuanta red social exista.
"El enemigo es la pedofilia, no Roblox o las redes", insistió.
"Si la escuela va a blindar a los estudiantes de la vida digital, termina siendo un problema mucho mayor y demuestra que, en realidad, no se entiende el mundo donde están los chicos", describió el abogado y referente de Grooming Argentina.
Para Navarro, es un problema que la escuela mantenga mecanismos y criterios que fueron pensados en el siglo pasado y que se pretenda construir generaciones del futuro con las recetas del pasado, Por esto mismo insistió en la necesidad de seguir una política de educación digital integral para proteger y prevenir en lugar de prohibir.
"La escuela quiere seguir analogizando la mirada del estudiante, eso es algo de la mirada del adulto que sigue mirando todo en clave física y no digital. Y también es propio de no entender el territorio digital como ecosistema", agregó-
Claves para entender (y estar alertas) el comportamiento de niños, niñas y adolescentes en redes y juegos online
Según resaltó Hernán Navarro, de Grooming Argentina, resulta indispensable entender algunos aspectos referidos al comportamiento de los chicos en estas plataformas y en los ecosistemas digitales para saber cómo abordar ciertos temas.
"Acá lo grave es que los chicos no logran disociar la fantasía de la realidad, y el chico o la chica no se distancia de lo que vive en el juego. Entonces el perfil se gana la confianza en una de estas plataformas, pero luego continúa construyendo o solidificando ese vínculo en las redes sociales (lo más frecuente es en WhatsApp y luego en Instagram)", describió el referente de Grooming Argentina.
Además, destacó una gran diferencia respecto a lo que se vivía en la era de los Millennials y que, por lo general, es lo que más cuesta entender en padres y adultos de hoy. En ese sentido, destacó que durante la niñez y adolescencia de quienes hoy ya son adultos, los juguetes y bienes eran físicos y podían ser manipulados.
"Pero hoy los juguetes para los chicos son los diamantes, las recompensas, los robux o las monedas de intercambio. Todas estas cosas, desde lo simbólico, representan algo muy codiciado desde las infancias. Hay una mutación del juguete, que pasó de lo físico a lo digital. Y estos bienes son usados como carnada o como ganchos por los 'groomers'", explicó Navarro.
Otra alerta a la que es importante estar de acuerdo -como adulto y ante el comportamiento de NNyA- es a la naturalización del lenguaje simbólico hipersexualizado. Por lo general, y según indicó el experto, es el que utiliza la pedofilia para desviar el sentido de las infancias.
En ese sentido, entonces, el uso de palabras hipersexualizadas en niños o niñas de 9 años no deberían bajo ningún punto de vista estar naturalizada, por lo que -con frecuencia. su aparición puede tener que ver con la presencia de uno de estos predadores.