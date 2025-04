Alerta por OmeTV: la aplicación que expone a niños y adolescentes al grooming

Benicio, de 12 años, conoció OmeTV por recomendación de un compañero de escuela . La usaba en secreto, hasta que en una de las conexiones apareció un hombre adulto. Al principio fue amable, le pidió que no cortara. Después empezó a conducirlo hacia lo sexual, le mostró sus genitales y le pidió que hiciera lo mismo. El chico no accedió, pero quedó en shock. Al poco tiempo, su familia notó cambios: dejó de dormir, bajaron sus notas, se volvió retraído.

Amparo tenía 8 años cuando usó por primera vez Omegle, la app antecesora de OmeTV que fue cerrada en 2023 tras múltiples denuncias por grooming. “Lo hacía cuando mis papás dormían o no estaban. Me sentía sola, y buscaba llenar un vacío. Pero fui violentada tres veces por hombres que se masturbaron frente a mí por cámara”, contó. Las secuelas fueron graves: terminó entrando en sitios pornográficos, desarrolló estrés postraumático y aún hoy, con más de 20 años, le cuesta mirar a los hombres a los ojos.

“Es una herida que no se cierra. Aunque ahora tenga herramientas para hablarlo, lo que me pasó me marcó para siempre”, reflexionó.