Qué es, cómo prevenir y los peligrosos estereotipos del Grooming, el eje de la serie "Atrapados" de Netflix

"Atrapados" es una de las series más vistas en Netflix . Esta miniserie de seis episodios , incluida en lo que se puede considerar un thriller policial , aborda en su hilo conductor al delito de Grooming como eje central. No se trata de un delito nuevo (está tipificado en el Código Penal desde 2013 ), pero sí en auge, sobre todo durante y después de la pandemia . Encuentra en los niños, niñas y adolescentes a sus víctimas principales y en la virtualidad su oscuro espacio de acción .

"El Grooming es la nueva modalidad de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes , y sin contacto físico . Hablamos de violencia sexual y no de abuso porque, etimológicamente, hablar de abuso hace referencia al exceso de uso y muestra a la víctima como objeto . Eso, en definitiva, refuerza lo que hacen las redes de pedofilia al ver a los niños como objetos y no como sujetos ", destaca el presidente de la ONG Grooming Argentina, Hernán Navarro .

"En un mundo donde las redes sociales han redefinido la manera en que nos comunicamos, 'Atrapados' nos ofrece una mirada cruda y necesaria sobre los peligros que acechan en los entornos digitales. Nos sumerge en los oscuros mecanismos del Grooming, exponiendo la vulnerabilidad de los adolescentes frente a depredadores online. Pero la serie va más allá de la denuncia: nos advierte sobre una realidad que no podemos ignorar: ¿estamos preparados para guiar a nuestros hijos en el mundo digital?", se pregunta.

Para la psicopedagoga y fundadora de la fundación Dar Voz, Denise Lacoste, el Grooming es una especie de "pandemia silenciosa", presente en la población de niños y adultos y sobre la que se conoce muy poco, a pesar de que se intenta hablar mucho.

"Creció exponencialmente desde la pandemia hasta la fecha. Al estar tantas horas conectados en las redes sociales y juegos en línea, los niños, niñas y adolescentes están expuesto a ser víctimas de episodio de violencia sexual. 'Atrapados' aborda el Grooming en las redes y cómo se exponen los chicos. En una escena, la protagonista se reúne con adolescentes, les pregunta si alguna vez algún desconocido les pidió fotos en internet y todos reconocen que sí", agrega Lacoste.

¿El Grooming es un delito?

Además de ser una práctica riesgosa y en la que los predadores sexuales salen a "cazar" a los niños, niñas y adolescentes, el Grooming está tipificado como delito por la Ley 26.904 y el artículo 131 del Código Penal.

"La pena por el Grooming es simbólica (de 6 meses a 4 años de prisión), la misma que para una persona que emite cheques sin fondo o que se casa ilegalmente", agrega Navarro, de Grooming Argentina.

Para Savid Saravia, resulta fundamental como padres saber cómo actuar ante situaciones de riesgo. Y considera al hecho de acompañar y contener a los niños, niñas y adolescentes tan importante -o más- que contar con herramientas para realizar una denuncia.

Para fortalecer las medidas de seguridad digital, recomienda configurar ajustes de privacidad en redes sociales, bloquear la interacción con desconocidos, restringir comentarios inapropiados, gestionar el tiempo en pantalla y habilitar filtros de contenido.

Sin embargo, destaca que "Atrapados" deja en evidencia que el Grooming y otras formas de violencia digital no pueden combatirse solo con regulaciones o controles parentales.

"La prevención requiere adultos comprometidos, informados y dispuestos a hablar sin prejuicios sobre lo que sucede en los entornos digitales. El Grooming no es solo un riesgo latente, sino una amenaza concreta", advierte.

Peligrosos estereotipos y prácticas no recomendadas, las críticas a la serie de Netflix

Para Navarro, de Grooming Argentina, “Atrapados” se sitúa en la delgada línea entre la denuncia social y la irresponsabilidad narrativa. La trama se detiene en la historia de una periodista devenida en justiciera y quien se sumerge en casos de Grooming, acoso y violencia digital.

"Detrás de su loable intención de visibilizar una problemática social, la narrativa incurre en varios errores conceptuales y éticos. Por un lado, hay un desconocimiento de los procesos judiciales y policiales: La protagonista interfiere deliberadamente en investigaciones sin recurrir adecuadamente a las fuerzas de seguridad", destaca el abogado y referente latinoamericano en Grooming.

En ese sentido, Navarro también resalta como algo negativo lo que considera como un accionar riesgoso e irresponsable la decisión de la periodista de crear perfiles falsos, de hacerse pasar por una adolescente e, incluso, utiliza a una joven como "señuelo" en un operativo improvisado.

"Estas decisiones no solo son peligrosas, sino que reproducen prácticas que en la vida real podrían entorpecer o frustrar investigaciones. Técnicamente, que un adulto chatee con otro adulto no es delito, por más que uno se haga pasar como menor de edad. Y tampoco tiene validez legal citar a la persona con una adolescente como señuelo, ya que allí se está instigando a alguien a cometer un delito. Y eso no es delito", agrega.

El presidente de Grooming Argentina también rechaza la estigmatización del abusador digital representándolo como un encapuchado, a quien se lo ve parado con un osito de peluche. Según explica Navarro, esos son estereotipos que se buscan erradicar.

"El abusador no siempre responde a un perfil reconocible. Puede tener cualquier apariencia, cualquier edad. No sirve el estereotipo 'lombrosiano' de querer darle una apariencia única y uniforme a los delincuentes", sigue.

Otra falencia que encuentran en "Atrapados" desde Grooming Argentina es la exposición de la justicia por mano propia cuando un padre se encuentra cara a cara frente a un supuesto groomer. "La justicia por mano propia no es justicia, sino venganza, y que queda afuera del sistema judicial", indica Navarro.

"Gran parte del accionar que se ve en la serie pone de manifiesto el alto índice de 'cifra negra' en Argentina en estos delitos. Es decir, de cifras del delito que son reales, pero que por imprudencia, impericia o mala praxis nunca llegan a la Justicia. O sea, el caso existe, pero nunca se registra", cierra el abogado.

Qué visibiliza "Atrapados" en Netflix sobre el Grooming

No todas son críticas para la serie "Atrapados" (Netflix) para el presidente y fundador de Grooming Argentina. De hecho, destaca que se visibilice esta temática compleja en una plataforma masiva, lo que facilita el acceso a información y enciende alertas.

También destaca las señales de alerta a las que hay que prestar atención (como son los cambios en la conducta en adolescentes) y se plantea la realidad de que, muchas veces, los abusadores forman parte del círculo de confianza.

"Sabemos que los adolescentes buscan su autonomía e identidad, pero siguen necesitando la presencia atenta de los adultos. En 'Atrapados', vemos a una madre convencida de que su hijo no se comunica, cuando en realidad es ella quien no sabe escuchar. ¿Cuántas veces hemos creído saber lo que sienten nuestros hijos sin preguntarles realmente?", agrega por su parte Savid Saravia.

La especialista pondera a la comunicación asertiva como el hecho de hablar, pero también estar presentes. La importancia de preguntar con curiosidad e interés genuino, sin juzgar; de escuchar con atención sin interrupciones, hacer preguntas abiertas y validar sus emociones.

"Dediquemos tiempo de calidad sin pantallas. Los adolescentes confiarán más en nosotros si sienten que pueden apoyarse sin miedo a ser juzgados", advierte.